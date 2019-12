Snaha o ovládnutí pojišťoven státem naráží | E15.cz

Na tvrdou kritiku firem i odborů naráží záměr, aby stát plně ovládal správní a dozorčí rady zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Jejich zástupce by do budoucna mohli vystřídat zákonodárci, novými funkcemi by si přilepšili ke svým platům. Prosazuje to člen výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Vít Kaňkovský (KDU-ČSL).

Přestože jde o opozičního politika, výbor jeho pozměňovací návrh k novele zákona o volbě do řídících orgánů pojišťoven schválil, byť většinou jednoho hlasu. Předloha ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) odsouhlasená vládou neprošla. Konečné slovo bude mít plénum dolní komory parlamentu.

„Jde o popření základních principů systému veřejného zdravotního pojištění, jak ho známe z Německa, Holandska, Švýcarska nebo i Slovenska, kde je role státu regulační a nikoliv řídící,“ uvedl šéf zdravotnické sekce Hospodářské komory Ivo Hlaváč. Dodal, že výborem přijatý návrh je snahou o účelovou demontáž veřejného zdravotního pojištění v Česku.

„Zbaveni vlivu na chod zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven by byli ti, kteří je založili, vložili do nich nemalé prostředky a odvádějí rozhodující objem pojištění,“ míní předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula s tím, že by se přerušily vazby mezi pojišťovnami, zaměstnavateli a zaměstnanci.

Kaňkovského záměr kopíruje fungování Všeobecné zdravotní pojišťovny. Její orgány z jedné třetiny jmenuje vláda, zbývající dvě třetiny pak volí sněmovna, která může vybírat i nepolitiky. To se však v praxi nestává. Pokud by změna prošla, v zaměstnaneckých pojišťovnách by mohla zasedat více než polovina z dvou stovek poslanců. Jejich kolegové dohlížející na VZP za to pobírají 30 tisíc korun měsíčně.

„Není to definitivní, ale jen provizorní řešení,“ obhajuje lidovecký poslanec svůj návrh. Podle něj je třeba vytvořit časový prostor k vypracování kvalitní novely zákona, která zabrání tomu, aby pojišťovny ovládly banky, operátoři nebo obchodní řetězce.

Kaňkovský i ministr Vojtěch reagují na nález Ústavního soudu, který upravuje volby do správních a dozorčích rad pojišťoven, aby nebyly diskriminační. Možnost kandidovat do těchto orgánů mají mít po splnění zákonných podmínek všichni pojištěnci, tedy například i pacienti. Předloni v září soud stanovil třináctiměsíční lhůtu pro nápravu, vypršela na konci října.

Šéf ČMKOS Středula napadá i Vojtěchovu předlohu. Podle něj také odporuje verdiktu soudu, protože neumožňuje zaměstnancům, aby se o místa v radách ucházeli.