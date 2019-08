Léčebnému konopí se v Česku daří, počet uživatelů může vzrůst na tři tisíce | E15.cz

• Díky nedávné legalizaci je aktuálně průkopníkem byznysu s léčebným i rekreačním konopím Kanada, která je sídlem několika velkých konopných firem, například největšího tamního producenta marihuany Canopy, první konopné společnosti obchodované na americké burze NYSE. • Použití marihuany pro rekreační účely je aktuálně legální v deseti státech USA. • Do konopných společností investují i tradiční výrobci alkoholu, cigaret nebo nealkoholických nápojů. O výrobě nápojů s obsahem konopí jedná například největší světový producent nealkoholických nápojů Coca-Cola. • Konopný byznys se postupně začíná rozhýbávat i ve Velké Británii, kde se jeho využití pro lékařské účely povolilo vloni. Během deseti let by měl tamní trh dosáhnout hodnoty 16,5 miliardy liber. Investicím do konopných firem už se nebrání ani tamní anglikánská církev. • Objem globálního legálního konopného trhu vloni dosáhl hodnoty 11 miliard liber a do roku 2029 by měl vzrůst na 50 miliard.