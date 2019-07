Stát chce ušetřit na propagaci Česka v zahraničí, sloučí své agentury | E15.cz

Agentury se mají spojit ještě letos pod jednu organizaci, kterou bude řídit ministerstvo průmyslu a obchodu. CzechTourism nyní patří pod rezort pro místní rozvoj.

Úřad Karla Havlíčka (ANO) hledá vhodné sídlo pro sjednocený proexportní subjekt v širším centru Prahy, vyloučena není ani periferie města. „Můžeme ušetřit nejen za nájemné. Secvakneme všechny fixní náklady a ušetříme na lidech, protože budeme mít jednotné zasedačky, účetnictví, marketing, inovační útvar, personální útvar a tak dále,“ upřesnil Havlíček.

Ze současných zhruba tří set zaměstnanců agentur by jich podle odhadu šéfa rezortu průmyslu mohlo odejít padesát až šedesát.

Zřejmě nejsložitější bude podle Havlíčka nalezení právního řešení, které sloučení agentur umožní. Snahou je neměnit kompetenční zákon. „Pokud to bude nezbytně nutné, tak i na to jsme připraveni, ale snažíme se to udělat jednodušší variantou,“ dodal.

Stávající názvy agentur mají zůstat zachovány, protože jsou v zahraničí známé. Produkty pro podporu exportu, investic, cestovního ruchu a případně kultury stále budou pod jednotlivými organizacemi. „Nově je chceme více provázat a případným zákazníkům je nabídnout v uceleném balíčku,“ podotkl Havlíček.

O spojení agentur začal Babiš hovořit koncem roku 2017, kdy kritizoval špatnou komunikaci mezi ministerstvy zahraničí a průmyslu. „S nástupem nového místopředsedu vlády pana Havlíčka předpokládám, že se postará o to, aby naše zahraniční síť byla jednotná a všichni jsme kopali za Českou republiku,“ prohlásil.

Sestěhování agentur s ambasádami má pak kromě posílení ekonomické diplomacie ušetřit asi třináct milionů korun ročně. Podle plánu, který má deník E15 k dispozici, se letos a v příštím roce chystá spojení adres v patnácti zemích a po roce 2020 v dalších osmi. Kanceláře agentur jsou v současnosti začleněny do velvyslanectví v pětadvaceti zemích z celkových 59, kde CzechTrade a CzechInvest působí.