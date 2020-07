Stát hledá, komu by ještě pomohl. Ekonomové doporučují podporu začít utlumovat | E15.cz

„Pokud se podíváte na počet podpořených míst a na celkové náklady, tak to z programu Antivirus dělá nejefektivnější program. Za relativně málo peněz se podařil obrovský kus práce,“ uvedl v úterý ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD), který chce prodloužení programu do konce roku. Tento týden budou přitom ministři vyjednávat podporu pro jednotlivé sektory.

Například ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO) má v těchto dnech jednat s vládními kolegy o několikamiliardovém programu COVID ubytování, který má přinést finanční pomoc hoteliérům. „Jde o to, abychom restartovali toto odvětví,“ řekla Dostálová. Od začátku prázdnin navíc fungují státem dotované poukázky na ubytování v lázeňských městech.

S cestovním ruchem se pojí i víkendový požadavek ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD). Ten chce kompenzaci pro turisty, kterým se zkomplikovala cesta na dovolenou kvůli tomu, že několik evropských států vyřadilo Česko ze svých seznamů bezpečných zemí. Vláda kromě toho už minulý týden schválila podporu ze záručního programu COVID Plus pro exportéry, dopravce, byť situace kolem aerolinek Smartwings zůstává nejasná, a firmy v cestovním ruchu.

Tento týden by se mělo rozhodnout také o podpoře kultury, kam chce vláda poslat další miliardu korun. Pomoc rozdělená do dvou balíčků je obsažená v novele státního rozpočtu, kterou budou poslanci projednávat ve středu. „Větší balíček jsou dotace, které by se rozdělovaly festivalům, soukromým divadlům, klubům,“ řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Druhý balík jsou kreativní poukázky, které půjdou na podporu designu, uměleckých řemesel a dalších kreativních odvětví.

Ekonomové upozorňují na to, že by vláda měla pomáhat s rozmyslem. „Podpora vybraných sektorů státem by dávala smysl, kdyby byla součástí širší koncepce. Nahodilá podpora toho či onoho odvětví by naopak znamenala neefektivní nakládání s prostředky daňových poplatníků,“ řekl ekonom UniCredit Bank Pavel Sobíšek. „Určitě je také načase, aby vláda zveřejnila, jak a kdy bude dosavadní programy pomoci utlumovat,“ dodal.

O potřebě postupného stahování státu z ekonomiky mluví také ekonomka a rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová, podle které by pro všechny měly platit stejné podmínky. „Máme programy COVID, Antivirus a další, a to by mělo být dostačující,“ míní.