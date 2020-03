Stát pomůže firmám zasaženým koronavirem 600 miliony | E15.cz

Firmy budou moci skrze Českomoravskou záruční a rozvojovou banku žádat o finanční injekci od dubna. „Pomoc se má týkat podniků, které kvůli nákaze přišly o obchodní zakázky v Itálii nebo v Číně, také dopravců kvůli poklesu přeprav nebo podnikatelů, kteří doplatili na zrušení veletrhů,“ upřesnil Havlíček s tím, že pomoc se má týkat i firem, které mají zaměstnance v karanténě, případně je nějak ovlivnila další vládní opatření.

„Půjde o 650 tisíc až 15 milionů korun pro jeden subjekt,“ řekl Havlíček. Úvěr by podnikatelé začali splácet až za rok a splátky si budou moci rozložit do dalších dvou let. Banka bude u každé žádosti zkoumat, zda byl dotyčný opravdu epidemií zasažen. „Musíme eliminovat ty, kteří na to nárok nemají, aby nedocházelo ke spekulacím,“ dodal ministr.

Ministerstvo připravuje další opatření, na kterých se chce dohodnout s obchodními komorami a odbory. V úvahu připadá investiční a exportní podpora a zrychlené čerpání dotačních, záručních či úvěrových programů. O státní podpoře jednala vláda také se zástupci cestovních kanceláří.

Firmy v minulých týdnech žádaly vládu o informace, jaká opatření může vláda k zastavení šíření nemoci přijmout. Podnikatelé se obávají zejména krajního řešení, kterým je uzavírání celých měst do karantény. „Případná rozsáhlejší karanténa a omezení pohybu osob by pro podniky byl problém. Firmy jsou provázané a v zemi velikosti České republiky nelze tak snadno izolovat jeden region bez větších následků pro ostatní,“ upozornila mluvčí Svazu průmyslu a dopravy Lenka Dudková.

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval o víkendu všechny občany vracející se z Itálie, aby zůstali dva týdny doma. Preventivní karanténa se dotkne zřejmě tisíců Čechů.

Hospodářský dopad epidemie řeší i další státy. Evropské i asijské země, které byly nejvíce koronavirem zasažené, nalijí do svých ekonomik v přepočtu stovky miliard korun. Čína nebo Itálie poskytují firmám kromě půjček i daňové úlevy.