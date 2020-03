Stát zakáže kvůli koronaviru vývoz dezinfekce, velké akce neomezí | E15.cz

Ministerstvo zdravotnictví plánuje kvůli šíření nového typu koronaviru zakázat vývoz dezinfekce do zahraničí. Akce a shromáždění nad 5000 lidí stát omezovat nebude, pořadatelé je budou muset hlásit krajským hygienickým stanicím. Stát chce také vědět o všech vlacích, které do Česka přijíždějí z rizikových oblastí. Členové vlády to uvedli po jednání Bezpečnostní rady státu. O spolupráci v boji s koronavirem v Praze jednali premiéři zemí visegrádské čtyřky. Kvůli podezření na nákazu jsou v izolaci dvě třídy základní školy v Praze 6.