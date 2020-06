Národní rozpočtová rada: Stav veřejných financí se zhoršuje | E15.cz

Důvodem zhrošení situace jsou především horší výchozí podmínky projekce dané dopady pandemie nemoci COVID-19, jež mimo jiné poukázala na nedostatečnou schopnost českých veřejných financí čelit šokům obdobného charakteru.

Dopad pandemie na ekonomiku je natolik výrazný, že bylo nezbytné jej do celkové projekce dluhu veřejných institucí zahrnout. Není to ale jediný důvod značně vyšší projekce dluhu. Projevuje se i zvýšení důchodů nad rámec valorizačního schématu od začátku roku 2020, které ovlivní výdaje důchodového systému na několik let dopředu. Právě důchodový systém a jeho budoucí rostoucí nerovnováha v souvislosti se stárnutím populace je hlavní příčinou dlouhodobé neudržitelnosti veřejných financí, tvrdí rada.

Dosavadní rozpočtová politika byla podle zprávy značně procyklická a navzdory příznivému vývoji si vláda rozpočtovou expanzí v letech 2018 a 2019 vyčerpala prostor pro stimulaci ekonomiky v nepříznivých časech.

Projekce dluhu přitom nezahrnuje dopady novely Zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, jejíž schválení letos na jaře přineslo rozvolnění jednoho ze dvou základních rozpočtových pravidel pro následujících sedm let. Propočty ukazují, že plné vyčerpání výdajových rámců podle novely by posunulo celkovou dluhovou trajektorii ve střednědobém horizontu o dalších zhruba deset procentních bodů výše a dále by zkrátilo zbývající čas do nárazu na dluhovou brzdu.

Nárůst projektovaného dluhu naznačuje, že systém je v dlouhodobé nerovnováze, jež se za poslední rok ještě prohloubila. K jejímu narovnání bude potřeba výraznějších změn. Jinak ponesou zátěž budoucích úprav prakticky pouze generace narozené po roce 1980. Čím později nezbytná stabilizace důchodového systému přijde, tím bude muset být silnější, uvedla rada.

To s sebou podle zprávy může nést nepříznivé makroekonomické důsledky. Například v případě zvyšování daňové zátěže může zpomalit hospodářský výkon pod výhled současné makroekonomické projekce, případné snižování náhradového poměru by pak přineslo nejen sociální problémy, ale i snížení spotřeby značné části populace s rovněž negativními dopady na hospodářský růst.

„Klíčem k řešení problému je rychlá reakce. Čas, který zákonodárci mají k úpravám daňových a výdajových politik, než zadlužení země dosáhne úrovně dluhové brzdy, se však povážlivě zkracuje. A čím později se ke změnám přistoupí, tím budou bolestivější,“ uzavřela zpráva.

Veřejný dluh v poměru k HDP měla ČR ke konci loňského roku 30,8 procenta a v EU byl jeden z nejnižších. EU požaduje podle pravidel dluh země pod 60 procenty HDP. Nejlépe je na tom Estonsko s 8,4 procenta, nejhůře Řecko (176,6 procenta) a Itálie (134,8 procenta).

Státní rozpočet může podle současných předpokladů prolomit takzvanou dluhovou brzdu již v roce 2043, tedy o čtyři roky dříve, než bylo uvedeno v projekci z roku 2019. Při překonání této zákonem stanovené hranice pro rozpočtový schodek musí vláda předložit návrh vyrovnaného nebo přebytkového státního rozpočtu a fondů. Podíl dluhu sektoru veřejných institucí na HDP by na konci 50letého horizontu projekce mohl dosáhnout až 202 procent HDP.