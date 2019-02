Stavební povolení má zrychlit o čtyři roky | E15.cz

Délka stavebního řízení by se měla po mnoha letech slibů konečně zrychlit. Díky novému stavebnímu zákonu by mělo být garantováno, že rozhodnutí o povolení stavby nebude úřadu trvat déle než šedesát dnů. Vyplývá to z věcného záměru stavebního zákona, který v pátek zveřejnilo ministerstvo pro místní rozvoj k připomínkovému řízení. Samotný zákon má být podle rezortu platný do dvou let.