Stávka soudů začala, podatelny jsou zavřené, jednání se odkládají

Na soudech po celém Česku jsou uzavřené pokladny, podatelny a informace pro návštěvníky. O třídenní stávce zaměstnanců kvůli platovým podmínkách informují návštěvníky většinou hned u vstupu členové justiční stráže. Do budovy tak chodí pouze účastníci jednání, z nichž ale některá museli soudci kvůli nepřítomnosti protokolujících úřednic odročit. Podle vyjádření ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) na sociální síti X je stávka důsledkem nesprávného zařazení justičních pracovníků do platových tříd. Řešení ale podle něj nemůže prosadit jeho ministerstvo.

U pražského vrchního soudu, který sídlí na náměstí Hrdinů v Nuslích, se příchozí návštěvník nesetká s žádnými viditelnými upozorněními na stávku. O jejím konání informuje u bezpečnostního rámu člen justiční stráže. Dopoledne začalo jedno trestní zasedání, které se týká drogové trestné činnosti. Umožnila to mladá zaměstnankyně justičního aparátu, která přišla do práce i přes úraz nohy. Předsedkyně senátu pracovnici na počátku jednání poděkovala za to, že vyhověla jejich žádosti.

Zaměstnankyně řekla, že volno, které její stávkující kolegové čerpají, bude potřebovat na rehabilitaci. Žena už navíc nevěří tomu, že tato forma protestu reálně povede k přidání peněz.

Trestní jednání stojí

Na Krajském soudu v Praze na náměstí Kinských odročili soudci podle mluvčí Hany Černé trestní jednání, kterých se mělo konat zhruba 30. Civilní jednání se povětšinou konají. „U trestních věcí je nezbytná přítomnost protokolujícího úředníka. U občanskoprávních jednání může soudce nahrávat na diktafon, po stávce to však budou muset úředníci přepsat,“ vysvětlila mluvčí.

Soud má na dveřích kanceláří pro návštěvníky upozornění na stávku, informuje o ní i justiční stráž. V informačním centru zůstala jedna pracovnice, která však návštěvníkům nevyřídí běžnou agendu, pouze po telefonu odpovídá na urgentní dotazy a přijímá omluvy na jednání. Lidé tam po tři dny ani nemohou nahlédnout do soudních spisů.

Jedna pracovnice zůstala i v elektronické podatelně, přijímá však jen bezodkladné věci. Na soudu stávkuje 41 procent zaměstnanců – tedy 91 z celkového počtu 220 pracovníků. Protestuje se podle Černé na všech pozicích včetně nejhůře placených kuchařů a uklízečů. Vedení soudu stávku jako i dříve podporuje.

Ve vršovickém areálu na Míčánkách, kde sídlí pět pražských obvodních soudů, bylo dnes ráno klidněji, než je obvyklé. Uzavřeny zůstaly podatelny, pokladny i informační centra, na jejich okna pracovníci soudu vyvěsili informace o stávce, případně kontakty, kam se mohou lidé s nutnými podáními obrátit. Na stávku upozorňovaly i cedule vyvěšené vedle vchodu do budovy. Část dnešních jednání soudy odročily, některá - především v civilních sporech - ale i přes stávku plánovaly uskutečnit.

„Stávka je důsledkem několika desítek let neřešeného nevhodného zařazení pracovníků v justici i státním zastupitelství v platových třídách. Návrh řešení již v zásadě existuje. Stávku chápu i jako snahu odborů přispět k jeho prosazení. Ministr spravedlnosti tuto pravomoc nemá,“ uvedl ministr spravedlnosti. S odboráři jednal minulý týden spolu s ministrem financí Zbyňkem Stanjurou (ODS). Protest se jim nepodařilo odvrátit.

Platy pod průměrem

Celkově se stávky má zúčastnit 90 procent zaměstnanců okresních soudů a 65 procent zaměstnanců soudů vyšších instancí. Zapojit se mají všechny obecné soudy. Vedení některých soudů svým zaměstnancům veřejně projevila podporu. I představitelé justice dlouhodobě poukazují na podhodnocení pracovníků soudů. Skutečný průměrný plat justičního personálu byl loni 36 916 korun, průměrná mzda v Česku přitom dosáhla 43 341 korun.

Soudy o situaci informovaly veřejnost na svých webech. Současně doporučily, aby si lidé své případy kontrolovali na justičním serveru Infojednání. Soudní poplatky bude podle nich možné uhradit prostřednictvím České pošty.

Za vyšší platy stávkovali zaměstnanci všech českých soudů s výjimkou Ústavního už 29. května. Pracovníci Ústavního soudu jsou financováni z jiné rozpočtové kapitoly.