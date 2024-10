Starostové podle Peckové do nové koalice vstupují s přesvědčením, že vydrží, i když to nebude jednoduché. „Je důležité hledat taková řešení, která fungují, a já věřím, že to dobře dopadne,“ uvedla Pecková. Skopeček míní, že to bude vyžadovat obrovskou disciplínu, co se týče docházky a práce v zastupitelstvu i v radě kraje. Na projednávaných materiálech bude podle něj v koalici nutná stoprocentní shoda a nebude možné, aby se jeden koaliční partner snažil druhého přechytračit nebo přetlačit, řekl.

Ustavující jednání zastupitelstva, které zvolí nové vedení kraje, je svoláno na 29. října. Kromě Peckové zůstanou ve vedení kraje dosavadní členové rady za STAN Michael Kašpar, Milan Vácha a Petr Borecký, kteří budou mít stejné resorty jako dosud, tedy finance, školství a veřejnou dopravu. Novou radní pro životní prostředí za STAN bude Jindřiška Romba.

Za Spolu budou pokračovat dosavadní radní pro sociální věci Martin Hrabánek, náměstek pro zdravotnictví Pavel Pavlík (oba ODS) a radní pro kulturu Václav Švenda (TOP 09). Silniční dopravu dostane nově na starosti občanský demokrat Josef Pátek a majetek předseda středočeské krajské organizace KDU-ČSL Robert Pecha. Statutárním zástupcem hejtmanky bude Pavlík. Skopeček a Kašpar se stanou řadovými náměstky. Oba by měli mít neuvolněnou funkci, za niž se nebere plný plat.

Středočeské zastupitelstvo má 65 členů, z toho vítězné ANO obsadilo 25 křesel. Druhý STAN bude mít 20 mandátů a třetí Spolu 13 zastupitelů. Čtvrtá koalice SPD, Trikolora a PRO bude mít čtyři zastupitele. Na pátém místě skončilo Stačilo! se třemi mandáty.