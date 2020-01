Taxi v Praze výrazně podraží | E15.cz

Ceny stanovené v nařízení z roku 2006 totiž podle radního pro dopravu Adama Scheinherra nepokryjí všechny náklady, které taxikáři v současnosti mají. „Navýšení ceny za kilometr jízdy znamená nárůst o 28,5 procenta, což umožňuje dostatečně pokrýt provozní náklady provozovatelů taxislužby,“ uvedl v návrhu.

Maximální cena za jeden kilometr se zvýší z 28 na 36 korun, nástupní sazba ze 40 na 60 korun a čekání bude nově stát sedm korun za minutu. Taxikářům by to podle radních mohlo umožnit také jezdit lepšími vozy, na což jim současný zisk nestačí.

Magistrát spočítal, že průměrný řidič Škody Octavie by si mohl nově místo 17 tisíc korun měsíčně vydělat až třicet tisíc korun. Nový ceník myslí i na taxikáře s elektromobily, kteří si budou moci účtovat ještě víc. Za nástup budou lidé u nich platit 70 korun a za kilometr maximálně 39 korun.

Asociace koncesionářů v taxislužbě zvýšení cen vítá, strop by měl být podle nich ale ještě vyšší. „Lze polemizovat, zda nová maxima pokryjí náklady taxikářů,“ řekl předseda asociace Daniel Tarljovski. „Studie ČVUT před třemi lety ukázala, že náklady vozidla Superb na kilometr jsou 39 korun. Takže náklady se pořád nepokryjí,“ dodal. Podle některých taxikářů by se kilometrové jízdné muselo zvýšit ještě o další tři koruny, aby se jim to vyplatilo.

Cena za kilometr se ale podle Tarljovského stane postupně nepodstatnou vzhledem k tomu, že stále více řidičů jezdí za smluvní ceny, tedy za cenu předem dohodnutou se zákazníkem. To řidičům umožňují například aplikace Uber, Bolt nebo Liftago. Těmto firmám zřejmě navíc uleví nový silniční zákon, který projednávají poslanci a podle kterého nebudou muset mít taxikáři taxametr a postačí jim mobilní aplikace.

Zmíněné firmy postup pražských radních vítají. „Levné taxislužby budou fungovat i nadále, zvýšení maximální sazby však umožní odbavit více zákazníků při nárazových akcích nebo na krátké jízdy a umožní i vznik nových segmentům taxislužby nebo služeb s větší péčí řidiče o zákazníka,“ míní spoluzakladatel Liftaga Ondřej Krátký.

Jeho aplikace Liftago sdružuje licencované taxikáře, kteří jezdí za cenu předem odsouhlasenou zákazníkem, a nezáleží jim na počtu skutečně ujetých kilometrů. „Takže nás se to nijak zvlášť v cenotvorbě nedotkne,“ dodal Krátký.

Limit pro taxikáře má také Brno. Moravská metropole změnila ceny už v roce 2017, kdy se po deseti letech zvýšila nástupní sazba z maximálních čtyřiceti korun na šedesát. Brněnští radní ale ponechali kilometrové jízdné na třiceti korunách, minuta čekání vyjde na pět korun. Jiná města, například Ostrava, ceny taxislužeb vůbec neregulují.