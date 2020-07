Požár u Sovových mlýnů: na Malé Straně v Praze hořely elektrické rozvody | E15.cz

U Muzea Kampa v Praze hořely elektrické rozvody v technické místnosti. Zplodiny z požáru pronikly do výstavních prostor, které se hasičům ale podařilo rychle odvětrat. Nebude tak nutné vystavená díla přesouvat. Uvedli to hasiči na twitteru .

Předseda Nadace Jana a Medy Mládkových Jiří Pospíšil řekl, že díla posoudí restaurátoři. Pokud je zasáhl čistý bílý kouř, nemusela by se čistit. Pokud to byl ale kouř tmavý, zřejmě by potřebovala ošetřit, uvedl.

Hořet začalo kolem 14:00. „Hořely klimatizační jednotky a technické zázemí muzea, což pokud se podaří udržet pod kontrolou, tak by samotný historický objekt muzea, kde jsou uloženy sbírky a umělecká díla, nebyl zasažen,“ řekl Pospíšil. Podle jeho informací zřejmě kdosi svařoval panty a od plamenů se vzňalo obložení místnosti.

Škody na vzduchotechnice a elektroinstalaci budou v řádu vyšších desítek milionů korun.

Plameny se sice do výstavních prostor Muzea Kampa nedostaly, nicméně zplodiny z požáru do nich pronikly. Hasičům se ale podařilo prostory rychle odvětrat. „Po dohodě s odborníky muzea nebylo nakonec nutné obrazy přesouvat. Prostor se nám podařilo rychle odvětrat. Požár je zcela uhašen,“ uvedl mluvčí hasičů Martin Kavka.

Záchranáři podle mluvčí záchranné služby Jany Poštové na místě ošetřili jednoho muže. Stav ošetřeného nebyl vážný a jeho převoz do nemocnice tak nebyl nutný, upřesnila. „Další zraněné hlášené nemáme. Zůstáváme na místě a situaci monitorujeme,“ dodala.

Nehoda podle Pospíšila ukazuje nebezpečí stavu, kdy depozitář s veškerými uměleckými díly, která aktuálně nejsou vystavována, se nachází v tomtéž objektu. Jedná prý dlouho s Prahou o možnosti vybudovat depozitář na bezpečném místě.

Aktuálně v galerii Sovových Mlýnů probíhá výstava českého výtvarníka Pasty Onera s názvem Alfons Mucha a Pasta Oner / Elusive Fusion. „Dozvěděl jsem se o tom před chvílí. Kolega jede na místo zjišťovat detaily,“ řekl výtvarník deníku E15. Zapůjčená Muchova díla mají podle Onera nevyčíslitelnou hodnotu. Jeho obrazy jsou v hodnotě několika milionů korun.

Muzeum Kampa spravuje mimo jiné sbírku děl průkopníka abstraktního umění Františka Kupky (1871 až 1957), jednoho z nejvýznamnějších představitelů světového umění 20. století. Založila ho Meda Mládková.

Sovovy mlýny, kde sídlí Muzeum Kampa, byly v roce 2002 zasaženy stoletou vodou. Díky obrovskému nasazení všech zaměstnanců muzea a pomáhajících dobrovolníků se je podařilo zase ve velmi krátké době otevřít veřejnosti.