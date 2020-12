Vláda učitelům dá méně, než se předpokládalo. Ušetří tím přes pět miliard | E15.cz

Platové tarify učitelů by se od ledna měly zvýšit o čtyři procenta. Původně se počítalo s růstem o devět procent. Vyplývá to z nového návrhu vládního nařízení, který kabinet zveřejnil na svém webu.

Podle předpisu se má zdravotníkům a pracovníkům v sociálních službách základ výdělku zvednout o deset procent, jak kabinet sliboval. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) na twitteru oznámila rozhodnutí vlády, podle něhož si zdravotníci a pracovníci v sociálních službách o deset procent polepší. Kolik dostanou učitelé, ale neuvedla.

Podle podkladů k nařízení snížit přidání učitelům navrhlo ministerstvo školství. Ze státního rozpočtu by na růst platů zdravotníků, učitelů a pracovníků v sociálních službách mělo být potřeba 4,63 miliardy korun i s odvody. Podle původního návrhu s devítiprocentním růstem učitelských tarifů to mělo být 10,1 miliardy korun. Z rozpočtů krajů a obcí by mělo do navýšení výdělků dál putovat 1,43 miliardy a ze zdravotního pojištění 4,63 miliardy.