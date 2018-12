Unie nebude vyplácet dotace, dokud se situace kolem Babiše nevyjasní, uvedl eurokomisař Oettinger | E15.cz

Exkluzivní rozhovor poskytla Blesk Zprávám Tiina Jauhiainenová, Finka, která pomáhala utéct dubajské princezně Latifě před krutostí jejího otce, korunního prince a premiéra Spojených arabských emirátů (SAE), šejcha Muhammada bin Rašída Al Maktúma. Jejich plán se nezdařil a princezna byla odvlečena zpátky do paláce. Už téměř 10 měsíců o ní nejsou žádné zprávy, Jauhiainenová se snaží získat co největší pozornost médií a doufá, že se podaří zjistit, co se s Latifou stalo, a dostat ji na svobodu.