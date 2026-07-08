Úřady práce převezmou část bytové agendy. Senátem prošel zákon o podpoře v bydlení
- Senát schválil novelu zákona o podpoře v bydlení, která nově zapojí do pomoci lidem v bytové nouzi úřady práce a navýší počet poradenských kontaktních míst v obcích.
- Norma prošla navzdory doporučení garančního výboru k zamítnutí, který varoval před přetížením úřadů práce a nedostatkem financí.
- Předloha, která rozšiřuje okruh žadatelů s nárokem na pomoc, nyní míří k podpisu prezidentovi.
Podporu v bydlení by měly začít nově vyřizovat i úřady práce. Převzít by měly část úkolů kolem pomoci lidem v bytové nouzi od obcí. V těch by mělo ale přibýt poradenských kontaktních míst. Z původních 115 by jich mělo být 205 v obcích s rozšířenou působností. Počítá s tím novela zákona o podpoře v bydlení, kterou dnes schválil Senát. Přijal ji i přes to, že jeho garanční výbor pro veřejnou správu doporučil zamítnutí. Předlohu dostane k podpisu prezident. Změny by pak měly začít platit postupně.
„Cílem je zjednodušit a zefektivnit systém podpory, aby byl funkční, přehledný a adresný,“ řekla v Senátu ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO). Podle ní norma zachovává poradenství v kontaktních místech, pobídky a záruky pro poskytovatele bytů či asistenci pro potřebné. Upravuje příjem pro nárok na pomoc z až 1,6násobku na až dvojnásobek životního minima. Poradenství má být bez ohledu na jejich bydliště pro ty, co bydlení ztratili nebo jim ztráta hrozí. Mrázová dodala, že podoba novely je výsledkem debaty ve Sněmovně a zahrnuje koaliční i opoziční úpravy.
Sněmovní znění podpořilo 50 z 59 přítomných senátorek a senátorů. Normu horní komora schválila s doprovodným usnesením, pro které hlasovalo 45 zákonodárců. V něm vládu a ministerstvo práce vyzvali k zajištění dostatku pracovníků v úřadech práce pro novou agendu. Kabinet s ministerstvem pro místní rozvoj mají obstarat finance na podpůrná opatření.
Garanční výbor navrhoval zamítnutí. Zpravodaj Petr Vícha (SOCDEM) to zdůvodnil tím, že novela obsahuje legislativní chyby i přílepek o psychoterapeutech, původní vládní norma se výrazně změnila ve Sněmovně a z původních ustanovení mnoho neobsahuje, agenda se navíc přesouvá na přetížené úřady práce. Vícha řekl, že chybí finance pro úřady i obce. Naopak výbory sociální a ústavně právní doporučily schválení.
Úřady práce jsou připraveny
Ministr práce Aleš Juchelka (ANO) senátory ujistil, že úřady práce jsou na převzetí připraveny. Podle Mrázové její ministerstvo finance na záruky pro poskytovatele podpůrných opatření má a o peníze na kontaktní centra žádalo ministerstvo vnitra.
Zákon platí od letoška, některé změny se zavedly teď od července. Vládní novela měla původně omezit okruh klientů kontaktních míst. Poradenství mělo být pro lidi s bydlištěm v daném místě. Tento záměr z normy vypadl.
Úřady práce mají vést evidenci bytů a rozhodovat o žádostech o podpůrná opatření. Mohou zjišťovat bytovou situaci žadatele a členů domácnosti. Za osoby bez vyhovujícího bydlení se budou považovat oběti domácího násilí či lidé, kteří se rozvádějí či ruší partnerství. Po zaplacení nákladů musí lidem zbýt aspoň polovina životního minima. Opatření na podporu v bydlení budou moci poskytovat i městské obvody a městské části. Část změn by měla platit od vyhlášení ve sbírce, část od září a část od ledna.
Zákon prosadila minulá vláda. Zavedl mimo jiné dobrovolný systém garancí pro majitele bytů i příspěvky pro obce, které pronajmou své byty lidem v bytové nouzi.