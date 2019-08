Ústecká ČSSD žádá Hamáčkův konec, severočeská buňka stojí za výroky Foldyny | E15.cz

Sociální demokraté v Ústeckém kraji vyzvali Jana Hamáčka k rezignaci na funkci předsedy strany. Důvodem jsou podle nich snahy o vyloučení poslance Jaroslava Foldyny (ČSSD) pro jeho politické názory a neúspěšný projekt zapojení ve vládě. Usnesení přijatá na jednání krajského předsednictva Ústeckého kraje poskytl krajský předseda ČSSD Miroslav Andrt. Hamáček Radiožurnálu řekl, že ho usnesení ústecké ČSSD nepřekvapuje, členové by si ale podle něj měli ujasnit, co chtějí.

Severočeští sociální demokraté byli od počátku proti vstupu ČSSD do vlády s ANO. Krajské předsednictvo nyní považuje za prokázané, že projekt účasti ČSSD v menšinové vládě je neúspěšný. „A za stejně neúspěšné považuje i vyjednávání předsedy ČSSD Jana Hamáčka o osobě ministra kultury,“ uvádí se v usnesení.

Hamáček Radiožurnálu řekl, že ústecká sociální demokracie velmi intenzivně pracuje na tom, aby ČSSD kabinet opustila. Její členové by si ale měli ujasnit, co vlastně chtějí, řekl předseda. V usnesení totiž zároveň podporují Foldynu, který v nedávném rozhovoru pro server iDNES.cz řekl, že by podporoval rekonstruovanou vládu Andreje Babiše (ANO) v případě, kdy by ji sociální demokracie opustila.

Zástupci ČSSD napříč sedmi okresy Ústeckého kraje se už na jaře 2018 shodli na tom, že vládní angažmá by pro sociální demokracii nebylo přínosem. Proti vstupu do vlády s hnutím ANO se tehdy v kraji vyslovilo v referendu 61,4 procenta hlasujících členů.