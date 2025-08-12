Předplatné

V Česku je rekordní počet OSVČ. Výsledek švarcsystému, tvrdí zástupci podnikatelů

ČTK
ČTK
Počet podnikatelů v Česku, kteří si vydělávají samostatnou výdělečnou činností, stoupl v letošním prvním pololetí o 19 tisíc na rekordních 1,174 milionu. Vyplývá to z evidence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Loni počet podnikatelů, tedy například i soukromých lékařů, umělců či zemědělců, za celý rok vzrostl o 28 tisíc.

Ačkoli jsou počty OSVČ rekordní, zástupci podnikatelů i někteří odborníci míní, že současný nárůst není ve skutečnosti odrazem zvýšené podnikatelské aktivity, ale do velké míry jde o takzvaný švarcsystém. V něm pracují na živnostenský list lidé, kteří by mohli být v dané firmě zaměstnaní.

Nejvíce podnikatelů je podle dat správy evidováno v Praze, a to 221 tisíc. Ve Středočeském kraji jich je 167 tisíc a v Jihomoravském kraji 132 tisíc. Ze všech osob samostatně výdělečně činných se počet těch, kteří mají samostatnou výdělečnou činnost jako hlavní, zvýšil o 8000 na 689 tisíc. Počet lidí, kteří ji mají jako vedlejší výdělek, vzrostl o 11 tisíc na 485 tisíc, ukazují údaje ČSSZ.

„Vysoké rozdíly ve zdanění příjmů OSVČ a zaměstnanců a byrokratické komplikace u dohod motivují řadu firem i samotných pracovníků k využívání švarcsystému. Nedávná studie odhadla dokonce počet lidí pracujících na švarcsystém až na 175 tisíc OSVČ,“ upozornil zástupce šéfredaktora serveru Podnikatel.cz Daniel Morávek.

Švarcsystému nahrály podle něj i nedávné legislativní změny u dohod o provedení práce. Jejich využití se totiž prodražilo a navíc administrativně zkomplikovalo. „Nedomníváme se, že by odstartoval podnikatelský boom. Spíše máme náznaky, že firmy i pracovníci reagují na plánované omezování dohod o provedení práce a tyto pracovníky 'překlápí' na OSVČ,“ řekl dříve serveru Podnikatel.cz předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Josef Jaroš.

V žádném jiném státě Evropské unie nemají podle odborníků živnostníci na ekonomiku země takový vliv jako v Česku. Firmy, které zaměstnávají jednoho až devět lidí, se na celkovém počtu podniků v ČR podílejí více než 95 procenty a jsou největším zaměstnavatelem, vyplývá z veřejných zdrojů. Práci u těchto firem našla více než třetina všech zaměstnanců.

