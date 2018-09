Větrem povalené stromy omezily dopravu, bez proudu jsou tisíce míst v Česku | E15.cz

Silný vítr v Česku omezil vlakovou i automobilovou dopravu. Stromy spadlé na koleje nebo do trolejí zastavily na desítce míst vlaky, spadlé stromy a větve zastavily provoz i na řadě silnic. Vyplývá to z informací na webu Českých drah a policie. Energetická společnost ČEZ po větrné noci eviduje ještě 60 tisíc odběrných míst bez elektřiny, opravy se zřejmě protáhnou do úterka. E.ON hlásí zhruba 7000 domácností bez proudu na jihu Čech a 4300 na jižní Moravě.