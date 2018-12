Více stromů, méně dopravy. Vítězné a Karlovo náměstí čekají změny | E15.cz

Vítězné náměstí, Praha 6 Koalice: KLID (TOP 09 + KDU-ČSL), ODS, STAN Starosta: Ondřej Kolář (TOP 09) Náměstí, které znají Pražané spíše pod přezdívkou „Kulaťák“, je v současné době především rušnou křižovatkou, kde se křížují auta, tramvaje a autobusy. „Vítězné náměstí si opravdu hodně zaslouží, aby se posunulo od nevzhledné křižovatky směrem k opravdovému náměstí,“ míní staronový starosta šesté městské části Ondřej Kolář. Podle návrhu architektonického studia Pavla Hniličky by se měla veškerá doprava odklonit od středu náměstí, které se může stát opravdovým náměstím s univerzálním využitím. Radnice Prahy 6 nový návrh vítá. Střed náměstí bude od vozovky oddělen stromy. „Prostranství mezi stromy uprostřed má šířku 75m, pro srovnání Staroměstské náměstí má zhruba 100 krát 100 metrů, spodní část Václavského náměstí má 45 metrů. Tento prostor je tedy poměrně rozlehlý a hodí se na různá využití a samozřejmě i na farmářské trhy,“ uvedl Hnilička, Tramvaje by měly jezdit po obvodu a na náměstí by se také mělo vejít více aut. Centrální banka drtí regulacemi hypoteční trh Uprostřed by měl stát obelisk, se kterým počítal i architekt Antonín Engel, jenž navrhl původní koncepci náměstí. Ta zatím nebyla dokončena, stále chybějí budovy, které by náměstí měly uzavřít do tvaru podkovy. Návrh se musí nyní dopracovat do finální podoby a realizovat by se mohl za pět let. Rekonstrukce by měla vyjít na půl miliardy korun. Budoucí podoba Vítězného náměstíAutor: IPR Praha Karlovo náměstí, Praha 2 Koalice: ODS, TOP 09, ANO, Občané za spokojené bydlení Starostka: Jana Černochová (ODS) Karlovo náměstí v centru Prahy je důležitým dopravním uzlem, kudy projíždí mnoho aut i tramvají. Místním parkem si lidé zkracují cestu na metro či do nemocnice. Dlouhodobě zanedbaný park, kde lidé vyšlapali řadu cest mimo chodníky, čeká na revitalizaci několik let. S vítězným návrhem, který vzešel ze soutěžního dialogu, přišli němečtí krajináři Rehwaldt Landschaftsarchitekten spolu s českou architektonickou kanceláří BY Architects a českou dopravní kanceláří PD Filip. Renovace se zaměřuje především na samotný park, tedy na úpravu zeleně, záchranu odumírajících stromů, rozvržení nových cest a na položení nové dlažby. V parku by také měla vzniknout kavárna či hřiště. Architekti dlouhodobě počítají s vytvořením promenády po východní straně náměstí a s postupným zklidněním dopravy. Policie žádá Sněmovnu o vydání poslance SPD Roznera kvůli výrokům o táboře v Letech Radnice Prahy 2 však není s návrhem spokojená. „Očekáváme, že v dalších stupních dokumentace budou alespoň některé naše požadavky splněny. To znamená, že rušená parkovací stání budou nahrazena podzemními garážemi pod stávající komunikací, nebudou káceny stromy v nově upravené severní části parku, a především že budou respektovány trasy cest, tak jak je prošlapali občané,“ uvedl místostarosta Václav Vondrášek (ODS). Rekonstrukce je plánovaná na rok 2025 a cena celkové revitalizace parku se odhaduje na zhruba 230 milionů korun. Budoucí podoba Karlova náměstíAutor: IPR Praha