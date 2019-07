Vláda chce od soudů, aby zastavily přes sto tisíc nezákonných exekucí | E15.cz

Ministerstvo spravedlnosti sestavilo seznam 133 tisíc exekucí, jež by mohly být nezákonné. Jde o případy, jež byly zahájeny na základě rozhodčího nálezu. „Soudům jsme tak výrazně ulehčili práci, nemusejí hledat jehly v kupce sena,“ řekla ministryně Marie Benešová (za ANO). Vyzvala soudy, aby je do září prověřily, případně zastavily.

Neplatné rozhodčí doložky stojí za většinou neoprávněných exekucí. V úvěrových smlouvách je často využívali poskytovatelé půjček. Umožnily jim přesunout spory od soudu k rozhodci, jejž si často vybraly samotné úvěrové firmy. Nejvyšší soud označil tuto praxi za nezákonnou v roce 2011. „Už běžící exekuce by soudy měly automaticky zastavovat. Podle Benešové může exekuce prověřit i vyšší soudní úředník.

S tím nesouhlasí šéfka Soudcovské unie Daniela Zemanová, podle níž musí v těchto případech rozhodovat soudce. „Není tedy v žádném případě v možnostech soudů, aby do září prověřily tisíce věcí. Například u Okresního soudu v Liberci působí tři exekuční soudci a měli by prověřit asi 3500 věcí,“ řekla soudkyně, podle které by prověření všech 133 tisíc případů zastavilo běžnou činnost exekučních oddělení soudů na několik let.

Odborník na dluhovou problematiku Daniel Hůle z organizace Člověk v tísni iniciativu vlády vítá, soudy by však podle něj měly prověřit i ukončené exekuce vedené na základě rozhodčích nálezů. Tyto exekuce jde zastavit i zpětně. „Celkový počet nezákonných exekucí včetně již ukončených se tak bude pohybovat nad hranicí dvě stě tisíc,“ odhaduje Hůle.