Stát chce paušální daň pro všechny živnostníky | E15.cz

Přes dosavadní vlažný zájem o paušální daň pro živnostníky s obratem do jednoho milionu korun ročně hodlá ministerstvo financí nabídnout tuto možnost všem podnikatelům včetně plátců daně z přidané hodnoty. Místo stávajícího jednoho pásma by jich stát zavedl více, zvýšily by se také platby na sociální a zdravotní pojištění.

Současná vláda ANO a ČSSD záměr představený zatím jen v obecné rovině nestihne do voleb prosadit, zřejmě bude jedním z témat nové koaliční sestavy. Opozice i odborníci by souhlasili za předpokladu, že opatření uleví soukromému sektoru od byrokracie.

„Ministryně financí Alena Schillerová bude po vzoru úspěšně fungující paušální daně prosazovat, aby jediné místo pro všechny příjmy veřejných rozpočtů mohli využívat nejen živnostníci, ale úplně všichni,“ uvedl mluvčí ministerstva Michal Žurovec.

Šéfka státní pokladny přitom předpokládala, že se k loni schválenému paušálu do jednoho milionu korun ročně přihlásí na 120 tisíc živnostníků. Nakonec jich bylo 70 tisíc.

Nyní Schillerová slibuje další zjednodušení. Místo každoročních cest s přehledem příjmů a výdajů na tři místa – na finanční úřad, správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu – má stačit přihlášení do jediné internetové aplikace.

Rozšíření paušálu načrtává ve své volební publikaci Sdílejte, než to zakážou! premiér Andrej Babiš. Píše o jednotné platbě, která zahrne daň z příjmů i sociální a zdravotní pojištění pro živnostníky s obratem nad jeden milion korun ročně včetně plátců DPH.

Ekonomický expert opoziční ODS Jan Skopeček označil snahu ministryně financí a šéfa ANO za směšnou a drzou zároveň. „Při projednávání paušální daně ve sněmovně jsem načetl pozměňující na zvýšení paušálu na jeden milion korun. Paní ministryně navrhovala limit o několik stovek tisíc nižší, aby paušál mohlo využít co nejméně podnikatelů,“ řekl Skopeček.

„Jsem pro to, aby byl limit obratu ještě vyšší a paušální daň mohlo využit více lidí. Určitě po volbách takovou změnu navrhnu, stejně jako zvýšení stropu pro registraci k DPH,“ dodal poslanec.

Volební programy favoritů voleb:

Volební programy favoritů voleb - daně • VIDEO Videohub

Schillerová ani předseda vlády své návrhy neupřesňují. Není proto jasné, kolik by odváděli podnikatelé s obratem například do dvou nebo pěti milionů korun, ani to, jak by se opatření podepsalo na státním rozpočtu, důchodovém účtu a systému veřejného zdravotního pojištění.

Ministerstvo financí pouze odhadlo, že zavedení paušálu bez příjmového stropu by se mohlo týkat až 550 tisíc OSVČ. „Co se týče dopadů na příjmy státního rozpočtu, nelze je bez doplňujících parametrů kvantifikovat. V případě rozšíření paušální daně na OSVČ s vyššími příjmy by se musely nově nastavit zejména odvody na sociální a zdravotní pojistné,“ uvedl Tomáš Weiss z tiskového oddělení ministerstva.

Kandidát dvojbloku Pirátů a STAN na ministra financí Věslav Michalik nechtěl záměr Schillerové a Babiše podrobněji komentovat. „Ďábel je skrytý v detailech, které neznáme. Nicméně pokud by opravdu došlo ke zjednodušení administrativy, všichni by to uvítali,“ míní.

Podle Michalika lze najít model, na němž by stát ani živnostníci neprodělali. „Hlavní bolest dosavadních snah o zjednodušení daní vidím v tom, že stát podnikatelům nevěří a neustále od nich žádá nějaké papíry a doklady,“ podotkl.

Hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček by považoval rozšiřování paušální daně na další skupiny živnostníků za pozitivní krok. „Jelikož plátci DPH musejí pravidelně podávat kontrolní hlášení, stát má o jejich podnikání skvělý přehled. Z tohoto důvodu by se při nastavování paušální daně neměly objevovat neřešitelné problémy,“ soudí Křeček s tím, že jeden odvod by neměl sloužit ke snížení daňové zátěže, ale k odstranění byrokratických nároků.

„Lze předpokládat, že výše paušální daně u OSVČ s obratem nad milion korun bude vyšší než u podnikatelů s obratem do milionu korun. Dovedu si představit systém s více pásmy paušální daně podle různých velikostí obratů,“ dodal Křeček.

Lukáš Kovanda z Trinity Bank předpokládá, že nový systém paušální daně by využilo dalších 250 tisíc živnostníků. „Výše samotného paušálu by se zvýšila oproti paušálu nynějšímu maximálně o dvacet procent. Dopady na státní rozpočet by byly v jednotkách miliard korun,“ odhadl Kovanda.

Kolik OSVČ by novou paušální daň využilo

kvalifikovaný odhad zmiňuje 250 tisíc podnikatelů; současný jeden sloučený odvod využívá 70 tisíc OSVČ

Parametry nynější paušální daně

Je určena pro živnostníky, neplátce DPH s příjmy z podnikání do jednoho milionu korun ročně.

5469 korun je letošní výše paušální daně, z toho 2976 činí platba na důchodové pojištění, 2393 je platba na zdravotní pojištění a 100 korun je výše zálohy na daň z příjmů.

Paušální daň ve své stávající podobě je nejvýhodnější pro podnikatele s nižším výdajovým paušálem, kteří neuplatňují daňové slevy na manželku a děti.

Po přihlášení k paušální dani už OSV4 nemohou uplatňovat žádné odečitatelné položky, slevy na dani ani daňová zvýhodnění například na hypotéku nebo životní pojištění.

Pramen MF