Vláda slibovala něco jiného, tvrdí Okamura. Česko poslalo 140 milionů na zbraně pro Ukrajinu
- Česko poslalo asi 140 milionů korun do programu financujícího americké zbraně pro Ukrajinu.
- SPD krok kritizuje a žádá, aby podobná rozhodnutí předem schvalovala koalice.
- Spor otevřel první větší trhlinu uvnitř vládní koalice ANO, SPD a Motoristů.
Česko do iniciativy, pomocí které evropské země a Kanada financují americké vojenské vybavení určené pro Ukrajinu, poslalo plus minus 140 milionů korun, řekl v pátek novinářům předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD). Jde podle něj už o nevratný krok, SPD k němu má výhrady. S premiérem Andrejem Babišem (ANO) a dalšími koaličními politiky v pátek probíral, že u podobných rozhodnutí jsou v budoucnu nutné předchozí konzultace.
K příspěvku do iniciativy Seznam prioritních požadavků Ukrajiny (PURL) se v pátek odpoledne nakonec nesešla koaliční rada, ale politici vládních stran věc probrali ve Sněmovně v užším formátu. „Řekl jsem, že by bylo dobré, aby když by kdokoliv z ministrů měl pocit nebo viděl, že nějaké téma nebo rozhodnutí může být hraniční při porovnání s programovým prohlášením, abychom se včas informovali, aby k tomu proběhla krátká diskuse. To se teď nestalo,“ řekl Okamura.
SPD mluví o porušení dohody
Páteční jednání se podle něj odehrálo v dobré a pracovní atmosféře. S požadavkem, aby se v budoucnu koaliční strany lépe informovaly, nikdo problém neměl, doplnil Okamura. Odmítl Babišovo prohlášení, že premiér záležitost Okamurovi vysvětlí, protože jí šéf SPD zjevně nerozumí. „Já premiérovi řekl, že jsem měl podrobné informace, on si zřejmě myslel, že je nemám,“ uvedl. Informace však dostal na jednání s Macinkou v pondělí.
Macinka v úterý před odletem na summit Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře zmínil, že Česko do iniciativy PURL přesměruje peníze z některých projektů už mandatorně zahrnutých v rozpočtu. Koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů dosud dávat peníze na zbraně pro Kyjev odmítala. Nepřispívá ani do české muniční iniciativy, byť ji v rozporu s předvolebními prohlášeními nechala pokračovat. SPD poté uvedla, že s českou účastí v programu zásadně nesouhlasí a Okamura kritizoval, že věc neprojednala koaliční rada.
Okamura v pátek trval na tom, že krok nebyl v souladu s programovým prohlášením ANO, SPD a Motoristů, které slibuje podporovat diplomatické kroky vedoucí k ukončení války na Ukrajině. „Nikdo nezpochybňuje, že je to v gesci ministra zahraničí. Už to rozhodl, už je to tam nevratně posláno,“ dodal.
Lídři koalice podle Okamury dnes probírali také analýzu SPD, podle které by zrušení deváté třídy základní školy uspořilo státu 50 miliard korun ročně. „Nad tímto návrhem je v podstatě shoda, premiér i další se vyjádřili, že se jim ten návrh líbí,“ uvedl. Zabývali se i plněním programového prohlášení či plánem toho, co bude projednávat Sněmovna na podzim.