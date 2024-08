Vláda za týden rozhodne o zvýšení platů, podle odborářů je stále ve hře deset procent

Vláda by měla o zářijovém růstu platů rozhodnout za týden ve středu. Navrhované nařízení o zvýšení tarifů zřejmě ještě upraví podle finančních možností jednotlivých resortů. Novinářům to po jednání zástupců kabinetu s odboráři řekl vicepremiér a ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Podle původního návrhu se měl základ výdělku zvednout od září části zaměstnanců veřejné sféry a státu o sedm procent, nebo o deset procent. Odboroví předáci po jednání řekli, že se dnes ale „otevřelo pole“ pro navýšení tarifů všem pracovníkům. Žádají pro ně růst tarifů o deset procent. Závěrečné jednání ministrů a odborářů by se mělo uskutečnit příští úterý.

„Jsme v situaci, kdy si myslím, že dohoda by byla možná. Podle toho bychom upravili materiál (navrhované nařízení vlády o zvýšení tarifů) příští týden. Potřebujeme si po dnešku udělat ještě rychlé kolečko mezi resorty, kde jsou konkrétní prostory (peníze),“ uvedl ministr. Ministerstva mají podle něj zjistit, kolik peněz ze svých rozpočtů by mohla na přidání do konce roku použít. Ministerstvo financí už dřív uvedlo, že rozpočtová rezerva státu je už vyčerpaná a prostředky na navýšení platů v ní letos nejsou.

Platy ve veřejném sektoru upravuje pět tabulek. Návrh nařízení zatím počítal s tím, že by se od září upravila nejnižší tabulka. Výdělek podle ní dostává asi 359 900 úředníků, pracovníků v kultuře, technických pracovníků v sociálních službách a ve zdravotnictví či nepedagogických sil ve školství. K tomu se měly zvednout tarify asi 70.400 státním zaměstnancům. Další tabulky pro sociální pracovníky, zdravotní sestry, lékaře a učitele se měnit neměly.

Podle šéfa Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josefa Středuly se ale na dnešním jednání „otevřelo pole“, aby od září dostali přidáno všichni zaměstnanci veřejné sféry a státu. Celkem ve veřejném sektoru pracuje 846 300 lidí. Odboráři žádají zvýšení tarifů o deset procent. Podle nich na to resorty většinou peníze ve svých rozpočtech najdou a tam, kde finance chybí, by je měl dodat státní rozpočet.

„Ano, jsou skupiny lidí, bez kterých stát nemůže fungovat. Potřebujeme je, propady platů jsou tam velké. Na druhou stranu říkám, že udělat plošné řešení není fér, protože tady jsou za poslední roky rozdíly v reálných výdělcích (jednotlivých skupin pracovníků)...Hledáme cestu, jak se dohodnout. Hledáme individuální řešení,“ uvedl Jurečka. Nechtěl upřesnit, kdo všechno a kolik by si od září mohl polepšit.

Původně navrhované navýšení tarifů části zaměstnanců veřejné sféry a státu o sedm procent mělo do konce roku stát asi 4,6 miliardy korun, o deset procent pak 6,6 miliardy korun. Plošné přidání o deset procent by si podle dřívějších údajů vyžádalo na čtyři měsíce navíc kolem 14 miliard korun.

Podle odborářů resorty třeba získaly pro letošek na platy víc prostředků, a to na odměny. Předáci žádají, aby se od září využily na zvednuté tarify.