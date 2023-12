Vtipálek a ryzí člověk. Na Schwarzenberga vzpomínali politici i umělci

Několik smutečních hostů, kterých do katedrály svatého Víta na Pražském hradě dorazily stovky, zmínilo před zahájením obřadu Schwarzenberga jako veselého člověka. "Byla s ním jako s ministrem zahraničí vždycky velká legrace," řekl například senátor Jiří Drahoš. Podobně se vyjádřil pražský primátor Bohuslav Svoboda (ODS).

"Byl to člověk s obrovským přesahem, člověk, který oddaně sloužil své zemi," řekl novinářům ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Miroslav Kalousek (TOP 09) zavzpomínal na Schwarzenbergovo prohlášení, že nemůže svým příbuzným udělat to, aby umřel v zimě, a oni se museli při smutečním průvodu brodit sněhem. "To je asi jediné předsevzetí, které se mu kdy nepodařilo naplnit," řekl politik, který spolu se Schwarzenbergem zakládal TOP 09.

"Pro mě šlo o silný zážitek a důstojnou příležitost připomenout si muže, který se zasloužil o naši svobodu a demokracii. Nejen mé generaci celým svým životem ukázal, proč má smysl sloužit své zemi. Navíc o ideálech a hodnotách nežvanil, ale žil je a bránil," uvedl po skončení posledního rozloučení ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti).

Kromě politiků spřízněných dnes dorazili i Schwarzenbergovi političtí oponenti. "Byť jsme politicky nesouzněli, tak si myslíme, že si (Schwarzenberg) zaslouží úctu, a proto jsme tady s Karlem Havlíčkem přišli vzdát čest," řekla novinářům před obřadem bývalá ministryně financí a poslankyně, místopředsedkyně ANO Alena Schillerová.

Na obřad dorazila i řada smutečních hostů z kulturní sféry, například herec Boleslav Polívka. "Pro mě znamenal ušlechtilého a velmi vtipného, usměvavého a milujícího člověka," řekl.

Jelikož obřad byl jen pro zvané hosty, stovky lidí jej sledovaly na obrazovce umístěné na Hradčanském náměstí, kde se mísily se skupinami turistů. Někteří lidé měli na klopě odznáčky ze Schwarzenbergovy kampaně do prezidentských voleb v roce 2013 s hesly Volím Karla či Karel for president (Karel prezidentem). Na náměstí dorazil i Matěj Ludvík z Prahy se svými dvěma dětmi. "Byl pro mě symbolem slušnosti, férovosti, jisté elegantnosti a politické kultury, kterou bych si představoval, že by každý politik měl mít, ale bohužel často nemá," řekl Ludvík