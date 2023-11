Zemřel Karel Schwarzenberg. Bylo mu 85 let | e15.cz

„Zemřel Karel Schwarzenberg….Bylo mi jasné, že se to blíží, ale stejně je to úder. Byl to jeden z nejdůležitějších a nejlaskavějších lidí v mém životě. Ať odpočívá v pokoji, Česká republika by mu měla být navždy vděčná za vše, co pro ni nezištně vykonal,“ uvedl spoluzakladatel TOP 09 a exministr financí Kalousek.

Do vídeňské nemocnice byl Schwarzenberg před několika dny transportován letecky. „To se zeptejte lékařů, proč mě sem převezli. Já to nevím. Že by tu byli větší specialisté než v Česku, si nemyslím. Odhaduji, že to bude zhruba stejné, ale tady budu moct vidět děti a vnoučata,“ řekl serveru Expres Schwarzenberg, který ve Vídni strávil velkou část svého života a měl tu část rodiny.

Odchod v rodinném kruhu

Server Echo24 s odvoláním na zdroj ze Schwarzenbergovy rodiny napsal, že politik byl poslední dva dny v kritickém stavu a v umělém spánku. „Odešel v rodinném kruhu,“ uvedl také web.

Se zdravotními problémy, mezi něž podle Schwarzenberga patřily obtíže se srdcem a ledvinami, se potýkal delší dobu, byl kvůli nim opakovaně hospitalizován a letos ho připravily o možnost 28. října osobně převzít Řád bílého lva, nejvyšší české státní vyznamenání.

Státník a vizionář

„Vážil jsem si Karla Schwarzenberga jako svého soupeře v prezidentské volbě, rád jsem s ním diskutoval i poté, co jsme se oba stali důchodci na invalidním vozíku,“ napsal dnes na facebooku bývalý prezident Miloš Zeman. Premiér Petr Fiala uvedl, že mu bylo ctí zasedat se Schwarzenbergem ve vládě. „Byl významnou osobností českého exilu a české politiky posledních desetiletí,“ napsal na síti X.

„Služba naší zemi byla pro Schwarzenberga nejen kontinuitou rodu, ale naprosto přirozeným posláním. Bylo mi ctí znát ho osobně,“ uvedl prezident Petr Pavel. Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila Schwarzenbergovo jméno otvírá Česku dveře. „“Někdy se zdálo, že Karel Schwarzenberg při jednání neposlouchá, že jakoby dříme. Potom najednou promluvil a bylo jasné, že celou dobu pozorně vnímal vše kolem sebe,„ napsal Vystrčil.

„Pro mě byl vždy symbolem návratu svobody, demokracie a dalších tradičních evropských hodnot do naší země,“ napsal předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil. Předseda Pirátů Ivan Bartoš řekl, že „jeho přínos k demokracii a veřejné službě byl významný.“ Poslanec a bývalý předseda STAN Petr Gazdík označil Schwarzenberga za „jednoho z největších státníků a vizionářů.“ Svoje vzpomínky sdílejí i další politici.

„Je mi nesmírně lito, že nás opustil. Zanechal nám však odkaz, který je nesmrtelný a musíme ho nést. Budu vždy vděčná, že tak zásadně ovlivnil i můj život,“ komentovala Schwarzenbergův odchod předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová, která včera obhájila pozici předsedkyně TOP 09.

Schwarzenberg pocházel z orlické větve šlechtického rodu Schwarzenbergů, studoval práva ve Vídni a Štýrském Hradci a lesnictví v Mnichově, studia nedokončil. Do roku 1989 žil v zahraničí, po listopadové revoluci se stal kancléřem prezidenta Václava Havla.

Mezi roky 2007 až 2009 a znovu v letech 2010 až 2013 byl ministrem zahraničí, v roce 2013 v první přímé volbě prezidenta postoupil do druhého kola, ve kterém prohrál s Milošem Zemanem. V letech 2004 až 2010 byl Schwarzenberg senátorem a po roce 2010 také poslancem. Ve volbách do Sněmovny v roce 2017 se jako 79letý stal nejstarším zvoleným poslancem v české historii.

TOP 09 založil Schwarzenberg spolu s Kalouskem v červnu 2009, téhož roku na podzim byl zvolen jejím předsedou, kterým byl do roku 2015.

„Všechen majetek je svěřený“

Karel Schwarzenberg nebyl jen známým politikem, ale také donedávna správcem rozsáhlého rodového majetku. “Byl jsem vychováván tak, že všechen majetek je svěřený, ne moje vlastnictví. Byl mně dán do opatrování, abych se o něj staral a dal ho dál,„ uvedl v jednom z rozhovorů. Budil pozornost svým noblesním vystupováním, dýmkou, občasnou dřímotou při jednání a někdy až provokativní přímostí a lidovou mluvou. Sám sebe často nazýval lesníkem a hostinským.

Před rokem 1918 patřili Schwarzenbergové k nejbohatším v Evropě. Kromě 200 tisíc hektarů půdy vlastnila rodina mimo jiné více než tucet zámků v Rakousku, Čechách a Německu. V roce 1941 majetek vyvlastnili nacisté, v Rakousku a Německu však byl po druhé světové válce vrácen. V Česku majetek zabrali komunisté a k Schwarzenbergům se částečně vrátil až po roce 1990.

Schwarzenbergům byl vrácen v restitucích majetek orlické větve, mimo jiné zámky Orlík, Čimelice, Zvíkov, Sedlec u Kutné Hory a více než 11 tisíc hektarů půdy. V Rakousku patří k schwarzenberskému majetku například palác ve Vídni, zámek Murau či lesní závody. V Česku se Karel Schwarzenberg podílel mimo jiné na privatizaci Karlovarské Becherovky a zasedal v dozorčí radě společnosti Patria Finance. Do června 2007 byl většinovým vlastníkem společnosti, která vydávala zpravodajský týdeník Respekt. V roce 1997 si koupil zámeček Dřevíč u Berouna, který se stal jeho trvalým bydlištěm.