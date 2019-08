Výsledky hospodaření zatím zveřejnila jen necelá pětina firem | E15.cz

Za posledních sedm let ani jednou výsledky hospodaření nepublikovalo více než 126 tisíc společností, což je čtvrtina všech registrovaných firem v Česku.

„Možná se blýská na lepší časy. Po vzoru Slovenska, kde jsou finanční výkazy k dispozici pro většinu firem, chce ministerstvo průmyslu a obchodu současný stav změnit. V rámci balíčku, který by měl snížit administrativní zátěž podnikatelů, plánuje, že účetní výkazy by rejstříkovým soudům nepředávaly samotné firmy, ale berní úřady. To by podle dřívějšího vyjádření ministra průmyslu a obchodu mohlo platit již za účetní rok 2020,“ uvedla analytička Bisnode Petra Štěpánová.

Touto změnou by se podle ní narovnalo podnikatelské prostředí a všechny firmy by tak měly stejné podmínky. Současný stav paradoxně škodí poctivým podnikatelům, kteří si své zákonné povinnosti plní, dodala.

„Z protikorupčního hlediska je práce s rejstříkovými soudy velmi důležitá. Po změnách voláme dlouho a nechápeme, proč navrhovaný automatizující systém nepřišel už dávno. Omezilo by to provozování nastrčených firem, se kterými se tak často setkáváme při kauzách okolo veřejných zakázek nebo dotací z EU,“ doplnil ředitel Nadačního fondu proti korupci Karel Škácha.