Pražští silničáři dnes ráno začali bourat uzavřenou část Libeňského mostu blíže k Palmovce. Takzvaný inundační most je v havarijním stavu a od letošního ledna na něj nesměla auta, tramvaje ani pěší a cyklisté. Na místě je těžká technika, která konstrukci strhává z Boudníkovy ulice.

Demolice potrvá do letošního září a pak zahájí Technická správa komunikací (TSK) stavbu nového mostu. Ta potrvá asi dva roky. Automobilová doprava zůstane po celou dobu zachována. Novinářům to dnes řekli náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) a náměstek ředitele TSK Josef Richter. Projekt opravy mostu přes Vltavu TSK připravuje a kdy na něm začne, zatím není jasné.

Bouraná část soumostí slouží jako preventivní ochrana před povodní, stojí na břehu a při záplavách pod ní může protékat voda. Most v části přes Vltavu není v havarijním stavu a v únoru na ni dopravní podnik provizorně vrátil provoz tramvají. Libeňský most z roku 1928 od významného architekta české moderny Pavla Janáka stavbaři dosud nikdy neopravovali. Praha chystá řadu let jeho kompletní rekonstrukci.

Demolice podle Hřiba začala v podstatě ve středu, tedy o den dříve, což je podle něj dáno tím, že při přípravě demolice začala konstrukce kolabovat. „Je vidět, že stav tohoto konkrétního oblouku byl skutečně velmi špatný, že bylo velmi na místě, že se to v lednu uzavřelo,“ řekl.

Dělníci budou nyní demolovat hlavní oblouk této části soumostí. Následně zbourají oblouk přes Štorchovu ulici a o letních prázdninách nakonec i most přes Voctářovu. Bourání má skončit v září. „Obnažíme základy inundačního mostu a na nich pak budeme pokračovat dál po schválení v povolovacím procesu. Pevně doufám, že se nám povolení podaří získat, abychom mohli začít s výstavbou,“ řekl Richter.

Silničáři při nynějších pracích nejdříve odtěžili zeminu, kterou použili na podložení oblouku, aby samovolně nespadl. „Postupně jsme začali z boku odstraňovat zábradlí, římsy, pak se přišlo k tomu vlastnímu oblouku, kde se kleštěmi sáhlo na vrcholový klenák a tím pádem došlo ke kolapsu konstrukce,“ řekl Richter. Konstrukce je podle něj nestabilní a dělníci kvůli hrozícímu pádu budou muset postupovat velmi opatrně.

Libeňské soumostí tvoří šest mostů, stavbaři ho postavili podle Janákova návrhu v roce 1928. Janák je mimo jiné rovněž autorem části nedalekého Hlávkova mostu, několika vil ve Střešovicích nebo Škodova paláce či Hotelu Juliš v Praze 1.