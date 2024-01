Část Libeňského mostu půjde k zemi, nahradí ji nová stavba

Odborníci doporučili zbořit uzavřenou část pražského Libeňského mostu. Pražská Technická správa komunikací nyní počká na příslušné povolení a práce na demolici zahájí na jaře. Část mostu překlenující řeku zůstává v provozu. Následně by TSK zahájila stavbu nového mostu.

Tým odborníků dospěl k jednoznačnému závěru, že nedoporučuje obnovení provozu na poškozené šásti mostu a zároveň doporušil jeho demolici, uvedl mluvčí TSK Barbora Lišková.

Generální ředitel TSK Jozef Sinčák minulý týden řekl, že demolice mostu by trvala asi tři až čtyři měsíce, následná stavba nové části mostu zabere 15 měsíců. „Budeme postupovat podle projektu, který jsme již měli připravený, protože se chystá plánovaná rekonstrukce celého soumostí. My jsme právě touto etapou chtěli celý projekt zahájit, od počátku bylo zřejmé, že toto je nejslabší část celého soumostí,“ uvedl.

Přes most v celé jeho délce nyní nejezdí tramvaje a na takzvaný inundační most, který slouží jako preventivní ochrana cesty před povodní, nesmějí ani chodci, cyklisté a automobily. Uzavřený úsek mohou chodci a cyklisté obejít po lávce ke komplexu Dock a Štorchovou ulicí po rampě na most. Část mostu na libesnkém břehu Vltavy byla uzavřena před dvěma týdny, poškodily ji silné mrazy.

Mostu přes Vltavu se demolice a výstavba nového mostu na Rohanském nábřeží nijak nedotkne a zůstane nadále v provozu. Také nový most bude možné bez problémů propojit s částí přes Vltavu. Její rekonstrukcí se mají silničáři podle projektu zabývat v následující etapě opravy soumostí. Most přes řeku, v souvislosti s uzavřením části nad Rohanským ostrovem, prozkoumali odborníci. Neshledali žádné závady, kvůli kterým by jej TSK musela uzavřít.

Vedení Prahy za primátorky Adriany Krnáčová (ANO) v letech 2014 až 2018 počítalo se zbouráním Libeňského mostu a jeho nahrazením novou konstrukcí, jeho nástupci ale rozhodli o opravě. Konsorcium firem, které most opraví, vede společnost Metrostav TBR a tvoří jej ještě mateřský Metrostav a projekční firmy SATRA a SHP. Práce by podle dřívějšího vyjádření ředitele TSK Jozefa Sinčáka mohly začít na jaře 2025.