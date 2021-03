Žádat po občanech negativní test na covid před návratem do vlasti je nezákonné, rozhodl soud | E15.cz

Soud zrušil jako nezákonnou část opatření ministerstva zdravotnictví, která po českých občanech paušálně žádá před návratem ze zahraničí do vlasti negativní test na koronavirus. Rozsudek bude účinný od 5. dubna Uvedl to mluvčí pražského městského soudu Adam Wenig.

Předseda soudního senátu Aleš Sabol uvedl, že soud nechce zlehčovat hrozby spojené s šířením covidu ani snahy exekutivy chránit lidské životy a zdraví. „Ani ve světle těchto hodnot však není možno rezignovat na základní principy právního státu a nelze omezit právo občanů ČR na svobodný návrat do vlasti, aniž by to bylo bezpodmínečně nezbytné,“ zdůraznil.

Ministerstvo podle soudce nevysvětlilo, proč nepostačí občany podrobit opatřením teprve po jejich návratu.