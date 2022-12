Inflace v listopadu zrychlila, zdražuje bydlení i potraviny. | E15.cz

Oproti minulému listopadu je zdražování některých potravin markantní. Cena cukru se zdvojnásobila, vejce jsou dražší o 70 procent a máslo či mouka jsou dražší o polovinu.

„Celková cenová hladina po měsíční pauze opět zrychlila svůj růst. Částečně k tomu přispěla i loňská nižší srovnávací základna, kdy došlo k odpuštění DPH u cen elektřiny a zemního plynu," uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

Ceny plynu během listopadu stouply o více než 14 procent. Elektřina zdražila skoro o čtyři procenta, její růst tlumilo zavedení úsporného tarifu a odpuštění poplatku za podporované zdroje energie. Podobně jako elektřina zdražují i tuhá paliva. V meziročním srovnání dosahuje růst ceny plynu 139 procent, elektřina naopak meziročně o více než 23 procent zlevnila.

„Nebýt opatření vlády na straně cen energií hrozilo, že by se inflace podívala do blízkosti 20 procent," napsala na twitteru hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská. Česká národní banka by podle ní měla zvášit další zvýšení úrokových sazeb.