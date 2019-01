Zestátnění letecké záchranky by ohrozilo celý systém, tvrdí stávající provozovatel | E15.cz

Vytvoření státní letecké záchranné služby by bylo velkou chybou a celý systém by kvůli tomu mohl selhat. Tvrdí Daniel Tuček z královéhradecké společnosti DSA, která v Česku od roku 1993 zajišťuje část letecké záchranky. Nové doporučení ministerstva zdravotnictví vládě odstoupit od záměru leteckou záchranku postátnit považuje za krok správným směrem. „Ukazuje se to, co opakujeme 20 let, že to umíme, a jde o model, který se osvědčil všude ve světě,“ řekl Tuček, který záměr vytvořit státní podnik letecké záchranné služby už v minulosti kritizoval.