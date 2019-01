Ukrajinské aerolinky SkyUp otevřou linky do Prahy a Karlových Varů | E15.cz

Ukrajinský úřad pro letectví vydal v závěru loňského roku společnosti SkyUp Airlines povolení k letům do Česka. Nedávno založený dopravce plánuje na jaře otevřít linky z Charkova, Lvova a Oděsy do Prahy a z Kyjeva do Karlových Varů.

Povolení vydané 27. prosince platí od 31. března letošního roku, k tomuto datu chtějí aerolinky trasy do Česka otevřít. Zatím ale neupřesnily, kolikrát týdně budou do jednotlivých destinací létat. „V tuto chvíli nemáme potvrzené žádné nové linky od této společnosti,“ uvedl pro E15 mluvčí Letiště Praha Roman Pacvoň s tím, že případná probíhající jednání letiště nekomentuje.

Konkrétnější obrysy mají plány SkyUp v Karlových Varech. „Jednáme s nimi od října loňského roku, v plánu jsou tři lety týdně od 31. března,“ potvrdil provozní ředitel karlovarského letiště Václav Černý. Oficiální informaci od SkyUp ještě Letiště Karlovy Vary neobdrželo, Černý ale předpokládá, že jde o administrativní zdržení způsobené vánočními svátky.

Pro karlovarské letiště by otevření nové linky znamenalo významnou vzpruhu. Letiště se totiž dlouhodobě potýká s úbytkem cestujících a v polovině ledna navíc přijde o jednu z pouhých dvou linek. České aerolinie ukončí lety do Moskvy a pravidelný provoz tak bude zajišťovat jen ruská nízkonákladová společnost Pobeda, která do Karlových Varů létá z moskevského letiště Vnukovo.

Kromě letů do Česka obdržely SkyUp Airlines povolení létat také do Černé Hory a Izraele. Aerolinky plánují lety z Kyjeva do Podgorice a z Charkova do Tel Avivu. U některých dalších již provozovaných destinací dostal dopravce povolení navýšit počet letů. Například do gruzínského černomořského letoviska tak SkyUp budou moci létat až desetkrát týdně.

SkyUp Airlines zahájily provoz teprve v květnu loňského roku. V říjnu společnost získala povolení pro let do zemí EU, Islandu, Lichtenštejnska, Norska a Švýcarska. Aktuálně nabízí lety z Ukrajiny do Bulharska, Gruzie, Itálie, na Kypr, do Portugalska a Španělska. SkyUp Airlines provozují čtyři Boeingy 737, do roku 2022 chtějí flotilu rozšířit na 22 letadel.

Letecká doprava na Ukrajině zažila v posledních letech silný růst. Data za uplynulý rok ještě nejsou k dispozici, v roce 2017 ale domácí aerolinky podle údajů Světové banky přepravily 6,8 milionu cestujících, meziročně o pětinu více. Během loňského roku také na ukrajinský trh vstoupila řada evropských aerolinek a další výrazně rozšířily svou nabídku letů.