Čtyři důležité zápasy ve dvanácti dnech. Ole Gunnara Solskajera čeká svižný nástup do role kouče Manchesteru United, premiérový duel v Cardiffu je na programu už v sobotu večer. Na první tiskové konferenci pětačtyřicetiletý Nor mluvil o svých plánech a podobně jako jeho slavní kolegové v minulosti pobavil vtipnou hláškou. „Nemyslím, že někdo jiný seděl na lavičce víc než já,“ usmál se bývalý útočník v narážce na to, že během hráčské kariéry často naskakoval do utkání až v jejich průběhu.