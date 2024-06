Zranění mohou získat bolestné, které kompenzuje bezprostřední následky a třeba nepohodlí při zákrocích a hospitalizaci. Odškodnění zahrnuje i cestovné, kdy za zraněným jezdí jeho blízcí do nemocnice, dále ošetřovné a nákup zdravotních pomůcek. „A také případné ztížení společenského uplatnění, kdy rok po ustálení stavu člověka zranění jakkoliv omezuje,“ uvedl Beck. Za omezení se považuje například i to, když člověk nemůže vykonávat svůj oblíbený sport.

Lidé by si od doktorů měli nechat potvrdit do lékařských zpráv, že byli účastníky nehody. Svá zranění by měli sami zdokumentovat, a to třeba i pouhé modřiny. Následně by okamžitě měli kontaktovat svého dopravce s žádostí o odškodnění. Všichni dopravci jsou podle Becka ze zákona pro tyto případy pojištěni.

Lékařské potvrzení účasti na nehodě doporučuje i těm, kteří akutně žádné problémy nepociťují. Některé se mohou objevit až s delším časovým odstupem, například traumata a jiné psychické problémy, případně bolesti hlavy a krční páteře. „I zde vzniká nárok na odškodnění. Je třeba prokázat původ potíží a potvrzení o účasti na nehodě zde hodně pomůže,“ sdělil Beck.

VIDEO: Železniční nehoda v Pardubicích

Železniční nehoda v Pardubicích 5. 6. 2024 • HZS PAK

Právo na kompenzaci mají pozůstalí po čtyřech cestujících, kteří při nehodě zemřeli. „Nejde přitom jen o nejbližší rodinu, ale i o kamarády a dobré známé, kteří prokážou, že měli se zesnulým výborné dlouhodobé vztahy,“ podotkl Beck.

V případě posádky se zranění posuzuje jako pracovní úraz. Nárok je podle odborníka nejen na bolestné, cestovné a kompenzaci ztížení společenského uplatnění, ale například i na jinou pracovní pozici, pokud už zraněný není schopný vykonávat identickou práci. „Plat zůstává stejný. Ve hře jsou i různé trvalé renty či odstupné s 12 platy, pokud se podobná pozice pro poškozeného nepodaří najít,“ uvedl Beck.

Pokud by vyšetřování ukázalo, že někdo z posádky má na zavinění nehody podíl, pak je možné, že by se jeho nárok na odškodnění krátil. „Záleží samozřejmě na okolnostech, ale v krajním případě nějakého vážného pochybení může být krácení až stoprocentní, tedy že nárok zcela zanikne,“ řekl Beck.

Doporučuje, aby lidé kontaktovali experty na odškodnění. „Ze zkušenosti víme, že když lidé řeší odškodnění po vlastní ose, domohou se jen třetiny částky, na kterou mají nárok,“ dodal.

Expres RegioJetu jedoucí z Prahy do Košic a ukrajinského Čopu podle prvotních zjištění Drážní inspekce projel návěstidlo zakazující jízdu a krátce před 23:00 se srazil s protijedoucím nákladním vlakem v nedávno otevřené železniční stanici Pardubice centrum. Zda šlo o technickou závadu, nebo lidskou chybu, inspektoři zjišťují. Nejtragičtější čelní střet dvou vlaků v Česku za posledních téměř 30 let vyšetřuje i policie pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti.