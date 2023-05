Zvýšení DPH na noviny může poškodit česká média, říká Jourová | e15.cz

Vláda ve svém konsolidačním balíčku rozhodla ve čtvrtek o zvýšení DPH na tištěné noviny z deseti na 21 procent. Časopisy budou ve snížené sazbě 12 procent. Nemůže toto rozhodnutí ohrozit úroveň a svobodu médií v České republice?

Obávám se, že ano. Jde o rozhodnutí, které může zasadit velkou ekonomickou ránu tištěným médiím, které už tak jsou pod obrovským ekonomickým tlakem. Doporučujeme členským státům, aby naopak snižovaly daňovou zátěž, aby šly na co nejnižší sazby DPH. S jednadvacetiprocentní daní se Česko dostává na absolutní vrchol, bohužel.

Budete o tom hovořit s vládou?

Pokud budu mít příležitost, tak ano. Je to ale samozřejmě vnitrostátní věc, daně jsou vždy otázkou státní politiky. Ale ten pozitivní trend, který se snaží zachovat celou plejádu médií a nevhánět lidi do situace, aby četli zprávy jen na internetu, chceme zachovat. Z celoevropského kontextu víme, že se státy snaží daňová břemena spíše odstraňovat.

Není na místě harmonizace zdanění tisku v EU?

To by byl trochu silný kalibr. My máme u tisku rozpětí až do nulové sazby, většinou se ale pohybuje mezi pěti až deseti procenty. Znovu opakuji, je to státní daňová politika. Když ale hovoříme o ochraně médií a pluralitě názorů, o možnosti pro lidi si vybrat, jestli chtějí fast food na internetu nebo si chtějí počíst něco více do hloubky a konzumovat kvalitní žurnalistiku, pak by měly státy svou politiku zvážit. Je to i evropský zájem.

Mají podle vás tištěné deníky v dnešní době ještě budoucnost? Hlubší čtení vám nabídnou i časopisy, které zůstávají ve snížené sazbě.

Máme velké obavy o regionální a lokální média. Také Unie vydavatelů v Česku už varuje, že mnohé tiskoviny toto nemusí přežít. To by byla velice špatná zpráva.