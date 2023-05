Prosadit zvýšení daně z nemovitostí bude pro vládu nejtěžší, míní ekonom Stroukal | e15.cz

Člen Národní ekonomické rady vlády (NERV) Dominik Stroukal by si ještě před rokem nevsadil na to, že vláda prosadí soubor téměř šesti desítek úsporných a daňových opatření. Nyní věří, že balíček na konsolidaci státního rozpočtu projde Poslaneckou sněmovnou i Senátem. Schválení některých návrhů však bude velmi obtížné, připouští.

Je balíček vyvážený z pohledu úsporných a příjmových, tedy daňových opatření?

Je splněna podmínka, že dvě třetiny z balíčku budou tvořit opatření na výdajové straně, tedy například úspory ve státní správě, a třetinu vyšší daňové příjmy.

O více než padesát miliard korun chce vláda seškrtat dotace firmám. Překvapilo vás to číslo?

Jsem rád, že se do balíčku dostalo snížení národních neinvestičních dotací podnikům. Pokud vláda skutečně sníží objem těchto dotací v příštích dvou letech o více než 54 miliard korun, jak uvádí, bude to velmi dobře. Skoro bych to označil za zázrak. Kabinet šel ještě dál, než doporučila Národní ekonomická rada vlády. Teď bude záležet na tom, aby se to některá zájmová sdružení nepokusila změnit.

Jste spíše skeptický?

Vláda se snížením dotací a s celým balíčkem na konsolidaci státního rozpočtu spojila dvouhodinovou tiskovou konferenci. Opakovaně ujistila o shodném stanovisku celé koalice, všech pěti vládních stran a 108 poslanců, které v dolní komoře parlamentu má. Myslím, že celý balíček nakonec prosadí, byť bych tomu ještě před rokem úplně nevěřil. Z posledních jednání NERV ale i řada mých kolegů získala dojem, že soubor opatření projde.

Shodne se parlament i na zvýšení daně z nemovitostí tak, aby výnos částečně šel do státního rozpočtu? Daň je nyní čistým příjmem obcí, které se nechtějí se státem dělit.

To je zřejmě jedna z nejbolestivějších změn, i když je v Česku daň z nemovitostí druhá nejnižší ve srovnání se zeměmi OECD. Dokonce je tak nízká, že se zvažovalo její zrušení. Podle mě bude zvýšení této daně pro vládu u jejích voličů nejtěžší.

Co říkáte na navrhovaný nárůst daně z příjmů právnických osob?

V NERV jsem pro to ruku nezvedl. Budeme mít vyšší firemní daň než jiné země, přičemž podniky se umějí poměrně pružně stěhovat. Na druhé straně řada lidí volala po tom, že pokud jsme se v minulých letech zadlužili, neměli bychom hledat jen jednu skupinu, která to celé zaplatí. Podílet by se na tom měli všichni. Myslím, že se to v balíčku odráží.

Co v něm postrádáte?

Úplné zrušení státní podpory stavebního spoření, harmonizaci spotřebních daní nebo snížení například počtu policistů na úroveň zhruba před deseti lety. Položek, kde by se dalo ušetřit, doporučil NERV řadu.