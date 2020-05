Platy a důchody příští rok porostou jen zvolna | E15.cz

Státní rozpočet čeká letos nejhorší schodek v dějinách země a příští rok to pravděpodobně nebude o nic lepší. Plán vlády zvýšit důchody i platy státních zaměstnanců nad rámec povinné valorizace v příštím roce, kdy se konají klíčové sněmovní volby, tak dostává trhliny.

„Nějaký růst tam budeme muset zabezpečit, ale budeme se muset chovat velmi zodpovědně,“ řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO), která bude v létě jednat o státním rozpočtu pro příští rok. Jeho deficit by se podle ministryně měl opět pohybovat kolem 300 miliard korun jako letos. Kvůli koronavirové krizi bude mít ministerstvo financí více času na tvorbu rozpočtu, sněmovně ho má předložit až koncem září.

Už nyní je pravděpodobné, že důchodcům neporoste penze tak rychle jako loni. Ač ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) i premiér Andrej Babiš (ANO) ještě v únoru slibovali růst nad rámec povinné valorizace, v současné situaci vláda přidá zřejmě jen tolik, kolik podle zákona musí. „Valorizace bude přes 800 korun podle odhadů, které máme,“ řekla Schillerová. „Podle těchto propočtů by měl být průměrný důchod v příštím roce 15 270 korun,“ dodala Maláčová.

Debaty se také vedou kolem platů učitelů a lékařů. Ministr školství Robert Plaga (ANO) nadále počítá s tím, že platy učitelů dosáhnou v příštím roce 150 procent jejich úrovně z roku 2017. „Předsevzetí z vládního prohlášení platí,“ řekl Plaga s tím, že v příštím roce porostou platy učitelů o devět procent. Průměrný plat pedagogů loni vzrostl na zhruba 40 tisíc korun.

Tempo zvyšování platů ve zdravotnictví bude pomalejší. „Debata se dneska vede kolem nějakých pěti procent jakožto nárůst, který by byl reálný,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Průměrný plat lékaře ve státních nemocnicích přesahoval loni 85 tisíc korun, u zdravotní sestry to bylo zhruba 43 tisíc korun.

Vojtěch ale spíše v současnosti řeší financování nemocnic v letošním roce. Kvůli koronavirové krizi totiž nemohly provádět řadu obvyklých výkonů, za které jim zdravotní pojišťovny platí. Vojtěch chystá novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která by umožnila ještě změnit úhradovou vyhlášku pro letošní rok. Vláda kromě toho schválila mimořádné odměny pro zdravotníky v první linii.

Jednat se bude také o zvyšování platů dalších státních zaměstnanců – úředníků, policistů či hasičů. Komunisté, kteří vládu tolerují, budou požadovat podle poslankyně Miloslavy Vostré (KSČM) zvyšování platů státních zaměstnanců minimálně o inflaci. „Mohlo by to být kolem dvou až tří procent,“ řekla Vostrá, která předsedá sněmovnímu rozpočtovému výboru. Podle Schillerové to nejde zatím slíbit.