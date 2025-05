6. Kuba

Z Kuby migrují tisíce lidí. | Zdroj: reuters

Jedna z posledních komunistických zemí na světě se potýká s ekonomickou emigrací do USA, Španělska nebo do Jižní Ameriky, ale také nízkou porodností. Předpoklady hovoří o 27procentním poklesu obyvatel ve věku 15 až 64 let do poloviny století.