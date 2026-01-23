Zájem o paušální daň roste. Meziročně přibylo 11,5 tisíce živnostníků
- Finanční správa odhaduje, že počet OSVČ aktivně zapojených do paušálního režimu ještě výrazně stoupne.
- Takzvaný paušál neumožňuje daňové slevy a odpočty.
- Letošní rok přinesl zvýšení záloh, vláda však chystá návrat k loňské úrovni.
Oproti loňskému roku se letos rozhodlo využívat paušální daň o deset procent více živnostníků. Do paušálního režimu nově a aktivně vstoupilo přes 11,5 tisíce podnikatelů. Celkem tento výhodnější a jednodušší způsob hrazení daně z příjmů a pojistných odvodů aktuálně využívá téměř 125,5 tisíce OSVČ, plyne z údajů Finanční správy.
„Paušální režim je nastaven tak, aby drobným podnikatelům zjednodušil život: umožňuje hradit daň i pojistné jednou měsíční platbou, a pokud podnikatel splní podmínky, nemusí už podávat daňové přiznání ani přehledy,“ uvedla generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová.
Od roku 2023 je navíc paušální daň dostupná i pro podnikatele s příjmy do dvou milionů korun a funguje ve třech příjmových pásmech, což výrazně rozšiřuje okruh těch, kteří mohou tento způsob zdanění využít. Takzvaný paušál má však i nevýhody. Neumožňuje žádné daňové slevy ani odpočty.
Živnostníky láká méně papírování
Paušální režim OSVČ vyhledávají především kvůli výraznému zjednodušení administrativy – místo samostatných plateb daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění zaplatí každý měsíc jednu předem stanovenou částku. Režim se osvědčuje hlavně podnikatelům s jednoduššími příjmy, kteří chtějí mít jistotu pravidelné platby v předem známé výši a zároveň minimum papírování.
K minulému pondělí, což byl poslední den pro podání oznámení o vstupu do paušálního režimu, výstupu z něj, volbě jiné výše paušální daně či změně pásma, bylo finančním úřadům doručeno 19 922 žádostí. Změnu zvoleného pásma oznámilo 2 956 podnikatelů.
V paušálním režimu je k tomuto datu evidováno 125 449 podnikatelů, z toho 120 114 v prvním pásmu, 4 709 ve druhém pásmu a 626 ve třetím pásmu. Znovu se bude možné přihlásit až příští rok.
Vzhledem k tomu, že se někteří živnostníci do režimu přihlásili, ale zatím jej aktivně nevyužívají, předpokládá Finanční správa ještě výrazný nárůst účastníků. „Na základě tempa růstu a zájmu podnikatelů o paušální daň v jednotlivých letech odhaduje Finanční správa, že se počet aktivních daňových subjektů v paušálním režimu bude na začátku dubna pohybovat okolo 145 tisíc,“ dodala Hornochová.
Letošní rok přinesl změny záloh
Od 1. ledna 2026 se v důsledku valorizačního mechanismu zakotveného v zákoně změnila výše paušální zálohy v prvním pásmu. Zálohy ve druhém a třetím pásmu zůstaly beze změny. Pokud má živnostník nastavený trvalý příkaz na platbu paušálních záloh v prvním pásmu, bylo potřeba jej upravit nejpozději do 20. ledna 2026.
Měsíční záloha paušální daně v prvním pásmu, které využívá naprostá většina daňových poplatníků, letos vzrostla o 1 268 korun na 9 984 korun. Je možné, že výše platby letos ještě klesne. Vláda už loni oznámila, že hodlá vrátit odvody na loňskou úroveň. Změnu zákona projednala Poslanecká sněmovna v prvním čtení.
Za zvýšením měsíční platby v prvním pásmu stojí růst povinných odvodů, které jsou součástí paušální daně. Odvod na důchodové pojištění stoupl o 1 105 korun na 6 578 korun, odvod na zdravotní pojištění se zvýšil o 163 korun na 3 306 korun. Samotná daň zůstává symbolických 100 korun.
Ve zbývajících dvou pásmech se výše záloh nemění – ve druhém pásmu zůstala 16 745 korun a ve třetím 27 139 korun.
Paušální zálohy se hradí vždy do dvacátého dne každého měsíce. Při zahájení podnikání spojeném se vstupem do paušálního režimu je první záloha splatná rovněž do dvacátého dne následujícího měsíce a platí se zároveň se zálohou za tento měsíc. Zálohy je možné uhradit i dopředu – na několik měsíců nebo klidně na celý rok.