Nové částky pro OSVČ už platí. Trvalé příkazy zkontrolujte hned
- Osoby samostatně výdělečně činné by si již v lednu měly zkontrolovat výši pravidelných plateb.
- Od ledna 2026 se totiž zvyšují minimální zálohy na zdravotní i sociální pojištění, případně i jednotná paušální daň.
- Poplatníci v paušálním režimu mají čas do 20. ledna, ostatní o pár dní déle.
Nejčastější chyba OSVČ na začátku roku: trvalý příkaz zůstane na staré částce
„Na začátku roku se OSVČ mohou snadno dopustit chyby v tom, že nechají běžet starou částku za odvod pojistného a nenastaví si na účtu novou. Případně se mohou OSVČ domnívat, že k navýšení musí přistoupit až po lednu, tedy zpětně, což by bylo opět pochybením, jelikož jde o platbu zálohy na daný měsíc,“ komentuje daňová poradkyně Martina Šotníková z poradenské společnosti RÖDL.
Nutnost přenastavit částku se týká všech OSVČ, které platily minimální, nebo relativně nízké zálohy a dále poplatníků v režimu paušální daně v prvním pásmu.
V režimu paušální daně v prvním pásmu se měsíční odvod pro rok 2026 zvyšuje na 9 984 korun, přičemž splatnost je do 20. dne daného měsíce.
„Jde o souhrnný odvod zahrnující daň i zálohy zdravotního a sociálního pojistného, který se platí dohromady na účet příslušné Finanční správy,“ vysvětluje Martina Šotníková. Ve druhém a třetím pásmu se tentokrát částky pojistného nemění.
Ostatním OSVČ, kteří podnikají na hlavní činnost, se zvyšuje minimální záloha na zdravotní pojištění na 3 306 korun měsíčně. Záloha za leden se platí v období od 1. ledna do 9. února. U sociálního pojištění se minimální záloha pro OSVČ zvyšuje na 5 720 korun měsíčně. Pokud trvalý příkaz odejde v nižší výši, radí Martina Šotníková daný rozdíl neprodleně uhradili.
Navýšení pojistného v roce 2026 bylo rekordní
- Výše minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění, které platí OSVČ s hlavní činností, se zvýšilo z 7 902 korun v roce 2025 na 9 026 korun za měsíc.
- V režimu paušální daně v prvním režimu šlo o zvýšení z 8 716 korun na 9 984 korun měsíčně.
Současná vláda však avizovala, že navýšení podnikatelům a OSVČ posléze vrátí. Kdy a jakým způsobem, ale zatím není zcela zřejmé.