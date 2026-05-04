Elektronické daňové přiznání je nutné odeslat do dnešní půlnoci
- Nejpozději do půlnoci 4. května musí podat přiznání k dani z příjmu za loňský rok lidé, kteří ho odevzdávají v online formě. Zároveň je také poslední den na uhrazení daně.
- Za pozdní podání daňového přiznání nebo pozdní zaplacení daně hrozí sankce.
- Delší dobu na odevzdání přiznání mají ti, kdo využijí služeb daňového poradce. Pro ně platí termín odevzdání 1. července.
Finanční správa doporučuje, aby lidé odevzdání přiznání nenechávali na poslední chvíli, v případě velkého množství podání v posledních hodinách by mohl být portál Moje daně přetížen.
„K 23. dubnu 2026 evidujeme 2 049 502 podaných daňových přiznání k daním z příjmů. Pokud se i letos projeví typická vlastnost nechávat podání na poslední chvíli, upozorňujeme, že v posledních dnech a hodinách před uplynutím lhůty může být portál Moje daně kvůli vysokému počtu přihlášení a podání krátkodobě přetížen,“uvedla generální ředitelka Finanční správy Simona Hornochová. Loni celkem podalo daňové přiznání 2,87 milionu lidí a firem.
Daňové přiznání musí podat každý, kdo měl loni příjmy větší než 50 tisíc korun, pokud to nebyly příjmy od zaměstnavatele, u kterého podepsal takzvané prohlášení poplatníka. Povinnost se týká také lidí, kteří pracují současně pro víc zaměstnavatelů, kombinují zaměstnání se živností nebo mají k příjmům ze zaměstnání i příjmy z nájmů či kapitálových investic. Přiznání naopak nemusejí podávat živnostníci, kteří využívají paušální daň.
Za pozdní podání daňového přiznání nebo pozdní zaplacení daně hrozí sankce.„Pokud poplatník nestihne řádný termín, zákon nabízí krátkou toleranci. Přiznání lze podat bez sankce ještě v následujících pěti pracovních dnech. U platby daně je tato liberační lhůta kratší a činí pouze tři kalendářní dny. I zde však platí, že rozhodující je den připsání peněz na účet úřadu,“ řekla daňová poradkyně KODAP Liberec Jana Melicharová.
Pokuta za pozdní podání přiznání činí 0,05 procenta ze zaplacené daně nebo 0,01 procenta stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení od šestého dne po termínu. Maximální postih je pět procent. Pokud daňové přiznání není odevzdáno vůbec, a to ani po výzvě úřadu, pokuta je minimálně 500 korun a maximálně 300 tisíc korun. V případě pozdní úhrady daně se začne od čtvrtého dne po splatnosti načítat úrok z prodlení 11,5 procenta ročně.
„Pokud poplatník ví, že přiznání nestihne připravit ani v toleranční lhůtě, může využít daňového poradce nebo advokáta a tím si lhůtu pro podání přiznání prodloužit až do 1. července 2026. Rozhodující je, aby přiznání v prodloužené lhůtě skutečně podal daňový poradce nebo advokát. Plnou moc přitom není nutné finančnímu úřadu dokládat předem,“ uvedl ředitel společnosti Neotax Ivo Brabec.
Přeplatky na dani začne Finanční správa lidem, kteří přiznání odevzdali od začátku dubna do dneška, vyplácet od úterý. Peníze vyplatí nejpozději do 3. června.