Úleva pro důchodce, studenty i rodiče. Limit pro podání daňového přiznání se má zvýšit na 100 tisíc korun
- Poslanecká sněmovna schválila zvýšení limitu pro podání daňového přiznání.
- Hranice ročních zdanitelných příjmů by se od příštího roku měla zvednout na 100 tisíc korun.
- Lidé s menšími přivýdělky tuto úlevu poprvé pocítí na jaře roku 2028.
Spolu se znovuzavedením elektronické evidence tržeb (EET) prošla Poslaneckou sněmovnou i jedna velmi pozitivní zpráva pro lidi s menšími přivýdělky. Hranice ročních zdanitelných příjmů, od které vzniká povinnost podávat daňové přiznání, by se měla od příštího roku zvýšit z dosavadních 50 tisíc korun na 100 tisíc korun.
Koho se změna dotkne nejvíce?
Novinka má ulevit od papírování především těm, kteří mají pouze občasné nebo drobnější příjmy. Zvýšení limitu tak uvítají hlavně:
studenti
osoby bez stálého zaměstnání s příležitostnými přivýdělky
Pokud se součet jejich ročních zdanitelných příjmů vejde do nového stotisícového limitu, nebudou se muset o daňové přiznání vůbec starat.
Pozor na to, co se do limitu počítá
Je důležité pamatovat na to, že do této částky se, stejně jako doposud, nezahrnují úplně všechny peníze, které vám přijdou na účet. Do limitu 100 tisíc korun se nezapočítávají:
Příjmy, které vůbec nejsou předmětem daně.
Příjmy, které jsou od daně ze zákona osvobozené.
Příjmy, ze kterých už stát vybral daň takzvanou srážkovou daní podle zvláštní sazby (typicky jde například o určité dohody o provedení práce, u kterých nemáte podepsané prohlášení poplatníka k dani).
Co bude dál?
Aby změny skutečně začaly platit od příštího roku, musí celý daňový balíček ještě projít Senátem a získat podpis prezidenta. Pokud projde, projeví se změna až v daňovém přiznání podávaném v roce 2028.