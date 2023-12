Hlavním tématem tohoto vydání Investičního newsletteru e15 je pražská burza. Podíváme se například na to, jak by mohla vypadat její budoucnost. Z průzkumu společnosti Starteepo vyplývá, že se myšlenkou primární veřejné nabídky zaobírají majitelé desítek tuzemských firem, které dosud stojí mimo veřejný akciový trh. Dotkneme se také důvodů, proč je fungující burza pro jakoukoli ekonomiku, nejen tu českou, důležitá.

Nechybí ani další novinky či zajímavosti ze světa kapitálových trhů a přinášíme také zajímavý tip ke čtení ze světa kryptoměn.

Nejprve ale graf týdne a stručný přehled zpráv.

Graf týdne

Mnoho toho bylo letos napsáno, a to i v tomto newsletteru, o vysokém podílu sedmičky největších firem podle tržní hodnoty v americkém burzovním indexu S&P 500. Nezanedbatelné zastoupení však mají akcie společností Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia a Tesla také v globálním ukazateli MSCI All-Country World.

Index zahrnuje celkem 47 světových akciových trhů – vyspělých i rozvíjejících se – a jeho součástí jsou akcie téměř tří tisíc velkých a středně velkých korporací. Pouhá sedmička firem, nazývaná rovněž Magnificent 7 či Super 7, v něm však má přibližně 17procentní podíl. Jak ukazuje graf britské investiční firmy Schroders, svou celkovou tržní hodnotou se největší americké technologické firmy téměř vyrovnají souhrnné kapitalizaci veřejně obchodovaných firem v Japonsku, Velké Británii, Číně, Francii a Kanadě.

Přestože je MSCI ACWI globální index, dominují mu, a nejen na předních pozicích, firmy, jejichž akcie se obchodují na burzách v USA. Například v Top 20 najdeme jen jedinou neamerickou společnost, a to tchajwanského výrobce procesorů TSMC. Celkově se americké korporace podílejí na tržní hodnotě MSCI ACWI téměř 63 procenty. To je historicky nadprůměrná úroveň. Takže pokud zainvestujete například do burzovně obchodovaného fondu iShares MSCI ACWI UCITS ETF, kupujete si primárně expozici na amerických burzách.

MSCI All Country World index | Reuters

Trend rostoucí dominance USA je však možná zralý na obrat. „Když jedna země dominuje globálnímu portfoliu do takové míry, stojí za to se tomu více věnovat," říká pro Reuters Raina Oberoi, globální vedoucí výzkumu akciových řešení ve společnosti MSCI. „Vysoký podíl na tržní světové kapitalizaci a vysoké valuace samy o sobě nesignalizují bubliny, ale mohou být varovnými signály.“

Pro drobné i velké investory to může znamenat, že je na čase odchýlit se od vah jednotlivých zemí, tak jak jsou v současnosti dány indexem MSCI ACWI, a místo toho věnovat více pozornosti jiným zemím nebo regionům na úkor burz ve Spojených státech. Pro zhodnocení akciových portfolií v příštích letech by to mohlo znamenat body navíc.

Stručně 📰

• Tuzemští dolaroví milionáři stále častěji zhodnocují své peníze na zahraničních burzách. Výnosy z akciových trhů se tak pro ně stávají jedním z hlavních zdrojů růstu majetku hned vedle jejich vlastních podnikatelských aktivit. Naopak do pozadí trochu ustoupily nákupy investičních nemovitostí. Vyplývá to z nejnovějšího Wealth Reportu, který zveřejnila J&T banka. (e15)

• Nejznámější kryptoměna bitcoin se v závěru minulého týdne obchodovala na nejvyšších úrovních od loňského jara, když její cena překročila hranici 40 tisíc dolarů. Od začátku roku posílila tato digitální mince již o více než 150 procent. Podle Čechů podnikajících v oblasti kryptoměn to nejlepší ale bitcoin teprve čeká. (e15)

• Investiční skupina PPF posílila svou pozici druhého největšího akcionáře polské společnosti InPost, která provozuje samoobslužné boxy pro vyzvednutí zboží a logistická centra pro internetové obchody zejména v západní Evropě. Podíl PPF v InPost se zvýšil na 21,71 procenta, prodávajícím byla investiční společnost Advent International. (e15)

• Největší evropské cestovní kanceláři TUI se daří. Její provozní výsledek se letos oproti loňskému roku díky vysokému zájmu o dovolené více než zdvojnásobil. Příští rok očekává management nárůst o dalších 25 procent. Kromě toho firma oznámila, že zvažuje stažení svých akcií z londýnské burzy a jejich ponechání jen ve Frankfurtu. Důvodem je, že většina obchodů se odehrává na německé burze. Z Německa rovněž pochází většina investorů. (Reuters)

• Nejsledovanější americký burzovní index S&P 500 je nyní na nejvyšších úrovních od března 2022, když posiloval již šestý týden po sobě. To je nejdelší vítězná šňůra od listopadu 2019. Technologický index Nasdaq uzavřel nejvýše od dubna 2022. Oba ukazatele se tak přiblížily rekordům ze závěru roku 2021. (Reuters)

• Vzhůru míří také akciové burzy v Evropě, index Stoxx Europe 600 je nejvýš od začátku roku 2021, tedy období před začátkem války na Ukrajině. Německý DAX je dokonce na čerstvém rekordu. (Reuters)

• Realitní společnost CPI Property Group (CPIPG) českého miliardáře Radovana Vítka se ohradila vůči obviněním americké investiční firmy Muddy Waters investora Carsona Blocka, s nímž jsem přinesl rozhovor v minulém vydání newsletteru. Podle Muddy Waters Vítek, který je hlavním akcionářem CPI, lže o skutečné hodnotě firmy a obohacuje se na její úkor. Podle 30stránkového vyjádření CPI PG však byly všechny transakce provedeny řádně a neměly žádné negativní důsledky pro financující banky a držitele dluhopisů. (e15)

CPI PG reakce na report Muddy Waters Research | CPI PG

Zdroj: prezentace CPI PG

Téma týdne 📻

Kdo může oživit pražskou burzu?

Se zajímavým počinem přišla společnost Starteepo finančníka Františka Bostla. Vytipovala na 300 tuzemských firem, které by mohly být potenciálními kandidáty pro uvedení akcií na pražskou burzu. Připomeňme, že Bostlova firma je velmi aktivní v uvádění menších a středních podniků na trh Start pražské burzy. Celkem se podílela na přípravě sedmi primárních veřejných nabídek (IPO). Naposledy letos v létě to byla společnost mmcité. Na Startu se v současnosti obchodují akcie celkem 14 firem.

„Aktuální výběr 300 nejatraktivnějších potenciálních emitentů se opírá především o dlouhodobé finanční výsledky těchto firem, jejich transparentnost, i o jejich příběh a zaměření. Souhrnná tržní kapitalizace námi vybraných společností je více než 423 miliard korun,“ píše Starteepo ve své analýze nazvané IPO Index 2023. Až 30 společností by podle ní mohlo rovnou aspirovat na IPO na hlavních trzích Prime či Standard, kde je vyžadováno ocenění alespoň 2,5 miliardy korun.

Bostl a spol. dále uvádějí, že s většinou zmíněných firem jsou v kontaktu a 41 jich už o budoucí IPO na pražské burze projevilo zájem. To by byla pro tuzemský akciový trh obrovská vzpruha. Mezi největšími společnostmi, které Starteepo ve svém přehledu možných kandidátů na IPO uvádí, nechybí známé značky jako internetová firma Seznam, prodejce stavebnin DEK Holding, výrobce zemědělské techniky Agrostroj Pelhřimov, prodejce sportovního vybavení Sportisimo nebo prodejce elektroniky HP Tronic.

Prezentace dokonce navrhuje zkratky, pod kterými by se akcie mohly obchodovat.

IPO index 2023 | IPO index 2023

Zdroj: IPO Index 2023

Samozřejmě zůstává velkou otázkou, kolik firem se v budoucnu pro vstup na burzu skutečně rozhodne. V Česku bývá zvykem, že podniky kontrolují jejich zakladatelé nebo jejich rodiny, investoři typu family office a různé investiční skupiny. Financování rozvoje a expanze se navíc často děje přes bankovní financování či dluhopisy. A když už dojde na prodej podílu nebo celé firmy, děje se tak do rukou konkurence (leckdy zahraniční) či fondů soukromého kapitálu.

Zajímavou myšlenku v této souvislosti nadnesl v nedávném rozhovoru pro e15 Lubor Žalman, bývalý generální ředitel Raiffeisenbank a dnes partner investiční firmy EnCor Wealth Management. Podle něj může být neochota domácích firem vstupovat na burzu jedním z důvodů, proč se česká ekonomika do budoucna neposune na vyšší úroveň a zůstane spíše něčím, čemu se hanlivě říká „montovna“.

„Pokud nebudeme dělat IPO, naše firmy nebudou mít výzkum a vývoj. Protože ten se dělá primárně na centrále v domácí zemi. Firmy se tak stanou jen součástí nadnárodních holdingů. A proto potřebujeme IPO, nejen abychom měli víc titulů na burze. To je velice pragmatický důvod,“ zdůraznil Žalman.

Důležité důvody hovořící pro to, aby více firem mělo své akcie obchodované na burze, uvádí také Alexander Ljungqvist, profesor financí na soukromé stockholmské ekonomické univerzitě Handelshögskolan. Vedle možnosti získat nový kapitál je podle něj podstatné i to, že kvůli přijetí akcií na burzu musí podniky předem splňovat stanovené minimální standardy. Veřejné obchodování s akciemi navíc podle Ljungqvista relokuje vlastnictví v ekonomice. Standardy a vliv vnějších akcionářů pak pomáhají k posílení corporate governance, tedy kvality řízení firmy.

Podle švédského ekonoma hraje roli rovněž fakt, že díky obchodování na burze mají investoři každodenní přehled o ceně akcií, a tedy i o hodnotě firmy. Trh tak dává zpětnou vazbu managementu a zároveň vysílá investorům cenové signály, což jim může pomoci při rozhodování, kam vložit peníze.

Ljungqvist upozorňuje, že nepřítomnost firem na burze může mít nepříznivé dopady na celou společnost. Jako příklad jmenuje snížené cenové signály, menší konkurenci na trhu, méně inovací v ekonomice a také omezený přístup především menších investorů k investičním příležitostem.

„Jestliže se necháte koupit zavedenou firmou, místo abyste šli na burzu, už jí pak dále nekonkurujete,“ připomíná profesor ze stockholmské vysoké školy. A dodává, že pokud startupy i další firmy zůstávají mimo veřejné trhy, nemohou do nich vkládat peníze menší investoři. Na rozdíl od těch movitějších, kteří mají možnost investovat například prostřednictvím některého z fondů určených pro kvalifikované investory a těžit z růstu hodnoty firem v portfoliu. Takový vývoj pak může přispívat k prohlubování majetkové nerovnosti.

Jen na hlavním trhu stockholmské burzy napočítáte přes 400 firem. Na pražské burze se ale včetně trhu Start obchoduje pouhých 30 titulů. Přitom obě země mají podobně velkou populaci. Čeští majitelé firem a podnikatelé by tak měli začít vážně uvažovat o vstupu na pražskou burzu. Mohl by prospět jak jejich byznysu, tak české ekonomice. Ostatně Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk, Warren Buffett a řada dalších úspěšných amerických byznysmenů umožnila mnoha menším investorům podílet se nákupem akcií na burze na jejich podnikání. Přitom ani jeden na tom nezchudl a ani jejich firmy se po IPO nestaly méně prosperujícími.

Tip na čtení 📚

NUMBER GO UP (INSIDE CRYPTO´S WILD RISE AND STAGGERING FALL)

Number Go Up - Zeke Faux | Number Go Up

Viděli jste někdy v televizi animovaný seriál Inspektor Šikula (anglicky Inspector Gadget)? Mezi trojicí jeho tvůrců naleznete jméno Jean Chalopin. Že vám nic neříká? Donedávna jsem na to byl stejně. Chalopin už v 80. letech zbohatl, když prodal animační studio DIC Entertainment. Za část peněz si koupil dům na Bahamách (vila se dokonce objevila v bondovce Casino Royale) a v 90. letech tam zainvestoval do menší banky Deltec Bank & Trust. Ta se v předchozí dekádě zaměřila na klienty z oblasti kryptoměn, protože tradiční americké banky nechtěly mít s takovými projekty moc společného. Deltec Bank & Trust jako jedna z mála mimo jiné přiznala, že spravuje část mnohamiliardových rezerv kontroverzního stablecoinu tether.

Chalopinovi a dalším důležitým postavám světa kryptoměn, ale také historie a zákulisí tohoto rostoucího odvětví, se věnuje letos vydaná kniha Number Go Up. Napsal ji Zeke Faux, investigativní novinář agentury Bloomberg. Kryptem se zabývá už mnoho let a osobně se setkal a mluvil s řadou zajímavých postav tohoto světa, o nichž bychom asi jinak neměli ani ponětí. Vedle názorů Jeana Chalopina nebo známějšího Sama Bankmana-Frieda se tak například dozvíte, jakou roli hraje v kryptoměnách mentor milionářů Jason Stone či bývalý italský plastický chirurg Giancarlo Devasini. Kniha je velmi čtivá a zábavná, plná zajímavých událostí i historek. Vzhledem k rozsahu 242 stran se dá přečíst takřka na jeden zátah a nabízí lepší čtení než leckterá detektivka. Určitě doporučuji!