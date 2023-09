Úprk investorů z Číny. Bojí se ekonomiky a napětí okolo Tchajwanu | e15.cz

V tomto vydání Investičního newsletteru E15 se dočtete:

zahraniční investoři se odvracejí od čínských akcií i dluhopisů,

J&T představila nový fond, který investuje do českých aktiv,

technologická firma Arm úspěšně vstoupila na burzu,

primární úpis nyní připravuje americký rozvozce potravin Instacart a německá obuvnická společnost Birkenstock,

plus další zajímavosti a informace ze světa investic.

Jaroslav Krejčí (twitter: @JKrejci_)

Co nás zaujalo 📻

Čínský kapitálový trh je v nemilosti zahraničních investorů, ať už fondů, penzijních společností, či pojišťoven. Podle propočtů agentury Bloomberg objem jejich akcií a dluhopisů v čínských národních akciích a dluhu klesl od vrcholu dosaženého v prosinci 2021 do poloviny letošního roku o 1,37 bilionu jüanů (188 miliard dolarů), tedy o 17 procent. Nejnovější data navíc ukazují, že úprk pokračoval i během léta.

Jak na začátku srpna jako první upozornil deník e15, investic v Číně se kompletně zbavila i Česká národní banka. Ta měla od roku 2019 ve vlastnictví tamní státní dluhopisy. Ještě na konci letošního prvního čtvrtletí držela ČNB v rámci správy svých devizových rezerv čínské vládní dluhopisy za desítky miliard korun. Podle dat ke konci června však již nedržela žádné.

K odběru investičního newsletteru, který do e-mailových schránek chodí každé pondělí dopoledne, se můžete přihlásit zde. Nejnovější vydání newsletteru najdete vždy zde.

Deník N následně uvedl, že rozhodnutí souviselo i s bezpečnostní situací okolo Tchaj-wanu. A právě to je jedním z důvodů, proč Čínu opouštějí také další zahraniční investoři. Důležitou roli však sehrává i nepříznivý vývoj čínské ekonomiky a obavy z dopadů krize v tamním nemovitostním sektoru na celé čínské hospodářství.

Přestože se v Číně už na přelomu loňského a letošního roku uvolnila přísná omezení namířená proti šíření covidu, CSI 300 (hlavní index burz v Šanghaji a v Šen-čenu) odepsal od začátku roku k závěru minulého týdne téměř pět procent. Index Hang Seng hongkongské burzy ztratil dokonce okolo 10 procent. Naopak akciové indexy například v USA či západní Evropě letos průběžně solidně rostou.

VÝVOJ INDEXU CSI 300

Zdroj: Google Finance

Pohled Západu na čínskou ekonomiku se v posledních dvou třech letech celkově změnil. Dosavadní růstový model se podle expertů vyčerpal a vládní garnitura na to bude muset reagovat. Situaci jí však bude do budoucna komplikovat nepříznivý demografický vývoj.

Jsou tu však i další důležité aspekty, například geopolitické napětí mezi USA a Čínou či zhoršování obchodních vztahů mezi Čínou a Západem. To se projevuje hlavně embargy ze strany Washingtonu na vývoz některých nejpokročilejších technologií do Číny. Američtí politici také vyjadřují stále silnější nelibost nad investicemi amerických penzijních fondů do čínských cenných papírů.

Na důvěře zahraničním investorům nepřidávají ani prohlubující se zásahy Pekingu do ekonomiky a zhoršující se regulatorní prostředí. Jak upozornil ve Financial Times Jay Newman, bývalý portfolio manažer amerického hedgeového fondu Elliot, například nové paragrafy v tamních antišpionážních zákonech zhorší přístup investorů, analytiků či poradenských firem k informacím o čínských firmách či o ekonomice druhé nejlidnatější země světa.

Navzdory všem těmto problémům však může Čína podle názoru některých expertů stále nabízet zajímavé investiční příležitosti. „Jsem opatrný, pokud jde o dlouhodobý ekonomický výhled, a jsem si vědomý rizik souvisejících s geopolitikou,“ řekl Bloombergu Xin-Yao Ng, portfolio manažer britské investiční společnosti Abrdn. Dodal ale, že kapitálový trh v Číně je velmi široký a se spoustou různých příležitostí. Za zajímavé označil nízké valuace řady akciových titulů, což podle něj vytváří příležitosti pro „stock pickery“, tedy investory kupující cenné papíry do portfolií na základě hospodaření jednotlivých firem.

Co se děje na trzích 📈

S novým fondem oslovuje tuzemské investory J&T Investiční společnost. Jeho název Naše Česko napovídá, že zhodnocovat kapitál klientů bude investicemi do českých akcií, firem a do dalších tuzemských aktiv. Počáteční seed kapitál odpovídající částce 10 milionů eur dodala J&T Banka. Další stovky milionů by měli v příštích měsících přidat kvalifikovaní investoři.

Aby fond obsáhl všechny důležité části české ekonomiky, bude stát na čtyřech pilířích: veřejně obchodované akcie, private equity investice, venture investice a nemovitosti. Půjde o dlouhodobé investice a s tím souvisí i pro klienty doporučený sedmiletý horizont. Do podobných aktiv typicky vkládají kapitál i velmi bohatí investoři (UHNWI) a nadační fondy amerických univerzit.

„Fond Naše Česko v jedné struktuře kombinuje všechny důležité třídy aktiv, které jsou spojené s růstem České republiky. Díky tomu investor nemusí hledat jednotlivé investice sám,“ řekl Martin Cakl, portfolio manažer fondu. „Fond je aktivně řízen tak, že jednotlivé pozice neustále vyhodnocujeme a upravujeme dle aktuální tržní příležitosti.“

Podle Cakla nápad na nový fond přišel na základě přesvědčení, že i Česko nabízí růstové byznysové příběhy. „Naše země dokázala, že umí produkovat výjimečné talenty a firmy, cílem fondu je právě do nich investovat, a plně tak využít domácího potenciálu,“ poznamenal.

Přestože jde o nový fond (oficiálně vznikl na jaře), už stihl významnou část dosud nabraného kapitálu zainvestovat. Na hlavním trhu pražské burzy koupili Martin Cakl a jeho kolegové akcie zbrojovky Colt CZ Group, Komerční banky a Monety. Přidali také výrobce bezpilotních letounů Primoco z trhu Start a do portfolia zařadili rovněž podíl ve firmě Eurowag, jejíž akcie jsou zalistované v Londýně. Jde však o původem českou firmu, kterou založil podnikatel Martin Vohánka.

Součástí portfolia Našeho Česka je také investice do fondu soukromého kapitálu CEIP II. Za ním stojí investiční firma private equity experta Ondřeje Benáčka, se kterým přinesla e15 rozhovor letos na jaře. CEIP II investuje do tuzemských průmyslových podniků. Nový J&T fond zvažuje zařadit i další podobné nástroje.

Fond Naše Česko rovněž vložil peníze do venture fondu Orbit Growth, který investuje do technologických startupů. V rámci čtvrtého pilíře pak fond nakoupil do portfolia takzvané perpetuální dluhopisy velké české nemovitostní skupiny CPI, kterou ovládá miliardář Radovan Vítek.

Úspěšný debut na americké burze Nasdaq má za sebou britská technologická společnost ARM Holdings. Ve čtvrtek, tedy v první den obchodování, její akcie díky obrovskému zájmu investorů vyskočily o 25 procent v porovnání s cenou, za jakou se upisovaly v primární veřejné nabídce (IPO). Při ní se akcie prodávaly po 51 dolarech za kus. Zájem investorů mnohonásobně převýšil množství nabízených akcií, a tak mnoho z nich muselo s nákupem počkat právě na první obchodní den.

Tržní hodnota firmy dosáhla po prvním obchodním dni téměř 68 miliard dolarů. To byl více než 100násobek jejího čistého zisku dosaženého v posledním finančním roce. K vysokému ocenění přispělo očekávání investorů, že firma dokáže v příštích letech těžit z rozmachu umělé inteligence. V pátek pak akcie úvodní růst korigovaly a klesly o pět procent.

Pro Arm Holdings přitom nejde o první vstup na burzu. Firma se na veřejné akciové trhy vrátila po sedmi letech. Všechny její akcie dosud vlastnila japonská investiční skupina SoftBank, v jejímž čele stojí investor Masajoši Son. SoftBank koupila Arm v roce 2016 za 32 miliard dolarů. Do té doby byla firma zalistovaná na londýnské burze. V roce 2020 SoftBank připravovala prodej Arm Holdings do rukou americké technologické firmy Nvidia. Na začátku roku 2022 však z transakce sešlo kvůli postoji antimonopolních úřadů.

Společnost Arm navrhuje architekturu čipů, zejména procesorových (CPU) a grafických (GPU) jader. Její technologie je součástí stovek miliard zařízení a dominuje hlavně chytrým telefonům. Čipy tohoto typu vyrábí zejména Qualcomm, převážně pro telefony s Androidem, a Apple. ARM technologie je silně zastoupena také v různých senzorech a mikropočítačích, automobilech, průmyslových strojích, letadlech či ve spotřební elektronice.

Zdroj: WSJ, Dealogic

Prodej akcií v rámci IPO vynesl SoftBank přibližně pět miliard dolarů. Jednalo se tak o největší letošní IPO v USA. Japonská investiční firma bude s 90 procenty i nadále největším akcionářem, i když není vyloučené, že bude svůj podíl postupně snižovat. Za zmínku stojí, že při IPO si akcie firmy koupili i největší zákazníci společnosti Arm: Apple, Google, Nvidia, Alphabet, Advanced Micro Devices, Intel, TSMC či Samsung.

Po úspěšném vstupu společnosti Arm na Nasdaq se nyní pozornost investorů upírá na další nadcházející IPO. Na amerických burzách se v nejbližších dnech a týdnech objeví akcie společnosti Instacart, která se zabývá rozvážkou potravin, dále marketingové platformy Klaviyo a také německé obuvnické firmy Birkenstock. Dá se předpokládat, že optimistická nálada provázející IPO Arm Holdings se přenese i do zájmu o akcie dalších burzovních nováčků.

• Více podrobností o společnosti Arm si můžete přečíst také v článku našeho experta na technologický sektor Jana Sedláka: Co je vlastně zač ten ARM, proč šel na burzu a na co si dávat pozor při nákupu jeho akcií.

Graf týdne 📈

Vrcholí primární veřejná nabídka americké společnosti Instacart, vyhlášená den po ARM. E-commerce firma zabývající se rozvážkou potravin, obdoba českého Rohliku, se chystá prodat 22 milionů akcií, tedy zhruba osm procent ze všech vydaných. V závěru minulého týdne zvýšila upisovací cenové pásmo z 26 až 28 dolarů za kus na 28 až 30 dolarů. Na rozdíl od ARM půjde o burzovní premiéru.

Při horní ceně rozmezí by tak výnos z prodeje akcií dosáhl 660 milionů dolarů a ocenění firmy by se dostalo na 10 miliard dolarů. To se může zdát jako závratná suma, avšak v investičním kole přede dvěma lety, v němž investovaly primárně fondy zaměřené na startupy, to bylo až 39 miliard. Tehdy výsledku hodně napomohlo načasování: v období covidu značně vzrostl zájem spotřebitelů o online nákupy. Jak se ale následně ukázalo, nešlo o udržitelný a také příliš ziskový trend, a tak nadšení investorů z akcií firem, které podnikají v oboru online objednávání potravin a rozvážky zboží, značně opadlo.

Zhruba třetina z výnosu v rámci IPO půjde stávajícím akcionářům, například fondům rizikového kapitálu, kteří prostřednictvím burzy chtějí odprodat část svých podílů nabytých v jednotlivých investičních kolech. Někteří tak zřejmě učiní s nižším ziskem, než jaký v roce 2021 očekávali.

Jak ukazuje graf serveru The Information, ani to, že se dostanete k akciím startupu ještě předtím, než vstoupí na burzu, nemusí být zárukou, že se vám investice zhodnotí. (Grafika ukazuje střední cenu upisovacího pásma ještě před navýšením o dva dolary.)

Další doporučená četba 📰

• Agentura Reuters se v jednom ze svých článků věnuje krizi, která zasáhla švédský nemovitostní trh. Po předchozím boomu popoháněném levnými úvěry tam nyní klesají ceny domů a bytů. Hybatelem obratu v trendu byl růst úrokových sazeb. Problémy má také společnost Heimstaden, největší švédský majitel a pronajímatel rezidenčních realit, který vlastní i desetitisíce bytů v Česku (včetně těch po OKD). Jen od začátku letošního roku se akcie Heimstadenu propadly na stockholmské burze bezmála o polovinu. Kvůli dluhům bude firma možná dokonce muset požádat akcionáře o nový kapitál. (Sweden braces as property storm clouds darken – Reuters)

• Víkendové vydání listu Financial Times přineslo rozhovor s Walterem Isaacsonem, autorem nově vydaného životopisu amerického miliardáře Elona Muska. Isaacson, podobně jako v případě biografie Steva Jobse z roku 2011, měl k Muskovi poslední dva roky exkluzivní přístup, a tak nejen kniha, ale i rozhovor o ní stojí za přečtení. (He is driven by demons’: biographer Walter Isaacson on Elon Musk – FT, paywall)