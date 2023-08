Burzy v USA oživí velká IPO | e15.cz

V tomto vydání Investičního newsletteru E15 se dočtete:

nováčci si jdou na americké burzy pro miliardy dolarů,

realitní společnost City Home umístila mezi investory dluhopisy za půl miliardy,

zpracovateli kůží Karo Leather prudce vzrostly tržby,

propad ceny akcií německé ProSiebenSat.1 Media skupině PPF vrásky nedělá,

plus další zajímavosti ze světa finančních trhů a investic.

Jaroslav Krejčí (twitter: @JKrejci_)

Co zaujalo 📻

Na americké burzy míří čerstvá krev v podobě akcií firem, které dosud stály mimo veřejné akciové trhy. Po britském vývojáři mikroprocesorů Arm Holdings, kterého ovládá japonský investiční konglomerát Softbank, zveřejnila před pár dny svůj prospekt cenných papírů také společnost Instacart. Americká firma se sídlem v San Franciscu se zabývá dovážkou potravin.

Stejně jako Arm Holdings hodlá také Instacart uskutečnit primární veřejnou nabídku svých akcií – anglicky Initial Public Offering či jen IPO – na burze Nasdaq. Stát se tak má v obou případech v průběhu září. Na stejný měsíc plánuje vstup na burzu mimo jiné také marketingová platforma Klaviyo – ta se stejně jako Instacart řadí mezi technologické jednorožce, tedy firmy s valuací přesahující jednu miliardu dolarů.

VÝZNAMNÁ ZÁŘIJOVÁ IPO V USA

Zdroj: Renaissance Capital

Trh s IPO nyní ožívá po období útlumu, které začalo již v úvodu minulého roku. Mnohé firmy včetně Instacartu odsouvaly vstup na burzu kvůli nejistotě způsobené zvyšováním úrokových sazeb či rozkolísaností finančních trhů a propady cen akcií v reakci na geopolitickou nejistotu související s válkou na Ukrajině. Společnost Maplebear, pod kterou je značka Instacart vedená v obchodním rejstříku, původně chtěla nabídnout své akcie veřejnosti na burze již ve čtvrtém čtvrtletí minulého roku.

Za zmínku stojí, že do Instacartu před IPO zainvestovala 175 milionů dolarů potravinářská společnost PepsiCo. Přímo v rámci IPO si pak chce akcie společnosti koupit mimo jiné i Norský státní investiční fond.

V případě Instacartu by se měl objem IPO pohybovat okolo jedné miliardy dolarů. Celou firmu by tak úpis mohl ocenit na 13 až 18 miliard dolarů. Ještě větší bude primární nabídka technologické firmy Arm Holdings – v jejím případě půjdou na trh akcie v objemu okolo šesti miliard dolarů. Půjde tak o největší IPO od vstupu automobilky Rivian na burzu v listopadu 2021. Výrobce vozů na elektrický pohon tehdy získal od investorů 12 miliard dolarů.

S akciemi společnosti Arm Holdings se v minulosti už na burze obchodovalo, a to po dobu 18 let v Londýně, odkud byly staženy po převzetí firmy ze strany Softbank v roce 2016. Londýnská burza se o návrat Arm Holdings nyní ucházela také, ale v boji o IPO neuspěla.

Technologických firem, které by v IPO na burzách Nasdaq či NYSE prodaly v IPO akcie za více než pět miliard, není mnoho. V minulosti se to podařilo čínské skupině Alibaba (22 miliard dolarů), provozovateli sociálních sítí Facebook (16 miliard dolarů) a alternativní taxislužbě Uber (osm miliad dolarů).

Dosud největší letošní IPO na burzách v USA uskutečnila společnost Kenvue. Ta vznikla oddělením od známé společnosti Johnson & Johnson. Kenvue se zaměřuje na zdravotnické produkty pro spotřebitele a investorům prodala na New York Stock Exchange akcie za 4,3 miliardy dolarů.

Mezi významnější letošní IPO v USA patří také prodej cenných papírů izraelské spotřebitelské technologické platformy Oddity, řetězce restaurací Cava, biotechnologické firmy Acelyrin či společnosti Nextracker. Ta podniká v oblasti vývoje a výroby monitorovacích a řídicích systémů pro zvýšení účinnosti solárních panelů.

NEJVĚTŠÍ LETOŠNÍ PRIMÁRNÍ VEŘEJNÉ NABÍDKY V USA

Zdroj: Dealogic, WSJ

Prospekty vybraných firem (odkazy na web americké Komise pro cenné papíry)

Co se děje na trzích 📈

Společnost City Home Finance III. úspěšně umístila mezi drobné i větší investory dluhopisy v hodnotě bezmála půl miliardy korun. Firma je dcerou společnosti City Home, jež patří do skupiny SATPO Group podnikající v oblasti rezidenčního developmentu. Manažerem emise byl obchodník s cennými papíry Wood & Company. Dluhopisy jsou splatné v červenci 2027, i když v emisních podmínkách je možnost jejich předčasného splacení.

„S klientem jsme za poslední dekádu pracovali již na osmi emisích a všechny byly řádně splaceny anebo jsou řádně spláceny. Aktuální emise je zajímavá hlavně relativně nízkým zadlužením v kombinaci s variabilním kupónem, který má navíc garantovánu sazbu vždy alespoň sedm procent p.a. pro každé jednotlivé úrokové období. To prakticky chrání investora v případě, kdyby ČNB v budoucnu přistoupila k razantnímu snižování úrokových sazeb,“ uvedl ředitel investičního bankovnictví Wood & Co. Peter Turner.

Původní objem emise byl stanoven na 400 milionů korun s možností navýšení. Vzhledem k tomu, že se před emitentem dle jeho vyjádření objevily nové obchodní příležitosti a poptávka ze strany investorů byla velká, došlo k navýšení emise o dalších 100 milionů. Takřka celý objem ve výši půl miliardy byl k minulému týdnu již upsán – zbývaly jen poslední jednotky milionů. Dluhopis nabízí variabilní kupón navázaný na úrokovou sazbu 6M PRIBOR. Za první úrokové období (tedy šest měsíců) tak bude investorům připsán výnos 11,12 procenta p.a.

Společnost City Home Finance III. vlastní portfolio spoluvlastnických podílů v činžovních domech v Praze. Peníze budou podle investorské prezentace využity na nákup nových podílů v dalších nemovitostech. Wood & Co. uvedla, že emise dluhopisů byla prodána investorům přibližně v následujícím poměru – privátní (tedy movitější) klienti 50 procent, institucionální klienti 25 procent a retailoví klienti 25 procent.

Během prvního pololetí letošního roku realizovala skupina Karo Leather, která má akcie zalistované na trhu Start pražské burzy, rekordní prodejní objemy. Zákazníkům dodala celkem 634 tisíc metrů čtverečních kůží, což představuje meziroční nárůst o téměř dvě třetiny. Průměrné měsíční prodeje poprvé v historii přesáhly hranici 100 tisíc metrů čtverečních, konkrétně šlo o 105,7 tisíce metrů čtverečních. Konsolidované tržby Karo Leather v prvním pololetí činily 192 milionů korun, meziročně o 90 procent více.

Po zveřejnění výsledků cenné papíry firmy posílily v pondělí o téměř pět procent na 176 korun, když se zobchodovalo tisíc kusů. Za posledních dvanáct měsíců tak akcie Karo Leather posílily bezmála o pětinu. Tržní hodnota firmy nyní dosahuje 880 milionů korun. Pro celý letošní rok očekává management Karo Leather tržby ve výši 338 milionů korun. Provozní zisk EBITDA by se měl podle jarní prezentace pro investory blížit 50 milionům korun.

Společnost Karo v současnosti zpracovává kůže ve výrobním závodě v Boršově na Jihlavsku. K němu na podzim přibude nový kožedělný závod v nedaleké Brtnici.

VÝVOJ KURZU AKCIÍ FIRMY KARO LEATHER

Zdroj: Burza cenných papírů Praha

Většinový 79procentní akciový podíl ve skupině drží tři největší akcionáři: zakladatel a generální ředitel Pavel Klvaňa, finanční ředitel Jakub Hemerka a investiční fond Czegg Ventures ze skupiny Starteepo finančníka Františka Bostla. Dalších 21 procent akcií připadá na drobné investory, podílové a penzijní fondy.

Při primární veřejné nabídce v říjnu 2019 firma umístila mezi investory jeden milion kusů akcií po 40 korunách. Cenné papíry se tehdy jen horko těžko upsaly, když si je rozebralo pouhých 25 investorů. Loni při sekundární nabídce už byla situace mnohem lepší – společnost prodala 1,1 milionu kusů cenných papírů po 120 korunách. A investorů jsou v současnosti již stovky.

Podle investora Bostla, který je jako zástupce akcionáře členem dozorčí rady, mají akcie potenciál pro další růst, a to až na více než dvojnásobek současné úrovně. „Pokud se nám podaří do pěti let dosáhnout zisku EBITDA 250 milionů korun, mohla by se cena akcií při ocenění firmy na sedmi až osminásobku EBITDA pohybovat na úrovni 350 až 400 korun,“ řekl Investičnímu newsletteru e15.

• Zpracovatel kůží Karo Leather významně navýšil tržby. V listopadu otevře nový závod (e15)

Německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung přinesl svým čtenářům v pátečním vydání rozhovor s investičním ředitelem české investiční skupiny PPF Didierem Stoesselem. Tématem byla investice do televizní skupiny ProSiebenSat.1 Media. V ní se PPF stala letos postupnými nákupy akcií na burze druhým největším akcionářem hned po italské mediální skupině MediaForEurope zesnulého miliardáře Silvia Berlusconiho. Ta v ProSiebenSat.1 Media drží téměř 29 procent, PPF ovládá 15procentní podíl.

Akcie ProSiebenSat.1 Media od začátku letošního roku ztratily na frankfurtské burze přibližně 15 procent. Ještě v dubnu se obchodovaly i za více než deset eur, aktuálně se však kurz pohybuje okolo 7,3 eura. Důvodem je ztrátové hospodaření, s nímž souvisí pokles dividendy z 80 centů na pouhých pět centů. Na hospodaření skupiny se projevuje nepříznivý ekonomický vývoj v Německu a útlum trhu s inzercí.

Podle Stoessela však pokles ceny akcií není pro PPF, která díky svému podílu získala místo v dozorčí radě, problém. Vývoj prý českou investiční skupinu nepřekvapuje vzhledem k tomu, že před investicí si situaci společnosti ProSiebenSat.1 Media důkladně zanalyzovala. „Jsme dlouhodobí investoři. Začali jsme nakupovat včas. Pro nás je aktuálně pozice v pořádku. To platí i pro investici,“ řekl Stoessel.

PPF, kterou řídí investor Jiří Šmejc, začala cenné papíry nakupovat loni na podzim, kdy se kvůli poklesům na globálních trzích obchodovaly i za méně než sedm eur. A v nákupech investiční skupina pokračovala přinejmenším i v první polovině letošního roku. Průměrná nákupní cena však není známa.

VÝVOJ KURZ AKCIÍ PROSIEBENSAT.1 MEDIA V POSLEDNÍM ROCE

Zdroj: Google Finance

Naposledy PPF reportovala, že její podíl v ProSiebenSat.1 Media překročil 15procetní hranici na začátku června. Stoessel neprozradil, zda skupina v nákupech akcií pokračuje. „Neoznámili jsme dosažení hranice 20 procent. To znamená, že máme mezi 15 až 20 procenty,“ řekl. Jiří Šmejc v rozhovoru pro e15 a další média nedávno nevyloučil, že by navyšování podílu mohlo pokračovat.

PPF věří, že navzdory konkurenci Netflixu, Amazon Prime či jiných nadnárodních streamovacích platforem mají tradiční mediální společnosti budoucnost, i když ani ony nemohou spoléhat jen na lineární vysílání a musí investovat do digitalizace. Jako jednu z výhod ProSiebenSat.1 Media, jež vysílá v Německu, Rakousku a Švýcarsku, vidí Stoessel tvorbu lokálního obsahu včetně živých přenosů. „Lidé chtějí vidět zprávy a příběhy ze svého regionu, ve svém jazyce. Pevně v to věřím,“ poznamenal.

Ze stejných důvodů je PPF vlastníkem středoevropské mediální skupiny CME, jejíž součástí je i česká Nova. Nedávno pak PPF koupila na stockholmské burze 6,4procentní podíl ve švédské streamingové platformě Viaplay.

• „Natürlich sind wir nicht begeistert“ (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

Postřeh investora 💡

„Investoři přestávají věřit, že si Volkswagen ve své aktuální podobě dokáže v následujících letech udržet konkurenceschopnost. Ztrácí podíl na klíčovém trhu v Číně, ale také v Severní Americe a čelí zásadním problémům i na straně nákladů. Vzhledem k podstatně pomalejším inovacím v oblasti elektromobility je na samém chvostu evropských automobilek, které se snaží držet krok s lídry,“ uvádí analytik společnosti XTB Štěpán Hájek v článku Investoři nevěří Volkswagenu při přechodu na elektromobily. Může skončit jako Nokia.

Další doporučená četba 📰

• Čínská společnost BYD, mezi jejíž největší akcionáře nadále patří Berkshire Hathaway Warrena Buffetta, se v prvním pololetí letošního roku dostala poprvé mezi desítku největších světových automobilek dle počtu prodaných vozů. V období od ledna do června prodala 1,25 milionu aut, což představuje nárůst o 96 procent. Ještě předloni přitom BYD nebyla ani v top dvacítce. Společnost se kompletně zaměřuje na výrobu vozů na elektrický pohon a na takzvané plug-in hybridy, tedy částečné elektromobily. Na prvních dvou pozicích žebříčku jsou nadále tradiční hráči – japonská Toyota a německý Volkswagen. Tesla není v Top 10, i když spolu s BYD je lídrem v prodeji elektromobilů a plug-in hybridů. S odstupem je třetí Volkswagen. (China's BYD breaks into world's top 10 automakers with EV push – Nikkei Asia)

• Blog FT Alphaville se zabývá tématem, proč jsou akcie firem obchodovaných v Londýně z hlediska ocenění levnější než například akcie na amerických burzách a proč toho domácí i zahraniční investoři nevyužívají k nákupu ve slevě. „Britské akcie mají dlouhodobě reputaci, že nabízejí relativně atraktivní valuace. Avšak kvůli slabému investorskému sentimentu v posledních pěti až deseti letech danému makroekonomickou situací jsou levnější, než tomu bývá obvykle,“ cituje blog analytika banky Morgan Stanley. (If the UK stock market is cheap, why doesn’t it go up? – FT Alphaville)

• Investor Leo Perry, který jako jeden z mála už od roku 2014 upozorňoval na nesrovnalosti v hospodaření německé fintech společnosti Wirecard, napsal už třetí díl svého průvodce pro začátečníky, v němž radí, jak odhalit účetní podvody. Určitě stojí za přečtení. Připomenu, že Wirecard zkrachovala až o šest let později, v roce 2020. Odkazy na první dva texty, které vyšly na FT Alphaville, najdete na Perryho blogu (A beginner's guide to accounting fraud (and how to get away with it): Part III). Samotnému Perrymu se pak věnuje článek novináře Financial Times Dana McCruma z července 2020 – Wirecard made this short seller right but not rich (paywall).