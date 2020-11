Antigenní testy na koronavirus fungují, ukázala studie | E15.cz

Některé antigenní testy jsou dostatečně spolehlivé na to, aby mohly být použity pro testování pacientů s podezřením na nemoc COVID-19. Vyplývá to ze studie zdravotnického holdingu Akeso, 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a společností Spadia Lab. Antigenní testy lze vyhodnotit rychleji než nyní obvykle používané PCR testy, což by mohlo zdravotníkům pomoci v boji proti epidemii.