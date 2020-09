Covid semafor ukazuje, kde se v Česku šíří koronavirus | E15.cz

Hygienici nadále řadí Prahu do žlutého, tedy druhého stupně rizika nákazy koronavirem. Prvním stupněm označují Kolín, několik okresů ve Středočeském kraji, Třebíčsko, Hodonínsko a okres Blansko. Od pátku přibude více oblastí, které se na semaforu zbarví do zelené a které budou považovány za více rizikové, uvedla to hlavní hygienička Rážová. Prohlédněte si Covid semafor v interaktivní formě.