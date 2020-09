Cestování do zahraničí: Kam můžete vyrazit? (INFOGRAFIKA) | E15.cz

Německo na seznam rizikových oblastí nově zařadilo všechny kraje Česka kromě Ústeckého a Moravskoslezského. Výjimky dostali pendleři, mezinárodní doprava i lidé, kteří se přes Německo potřebují dostat domů. Opatření začíná platit ihned-

Do Řecka budou smět Češi cestující letecky od pondělí 28. září pravděpodobně jen s negativním testem na COVID-19, který nebude starší než 72 hodin. Definitivní rozhodnutí ale ještě nepadlo. Na pozemních hranicích umožňuje Řecko vstup do země pouze s negativním testem pro cestující ze všech zemí už od 15. července

Přísnější podmínky zavedlo i Nizozemsko. „Osoby, které přijíždějí do Nizozemska z České republiky, nikoliv pouze z Prahy, by se měly neprodleně odebrat do desetidenní karantény. A to i v případě, když nemají žádné příznaky onemocnění COVID-19 nebo pokud měly negativní test na covid-19,“ oznámilo české ministerstvo zahraničí. Lidem z Nizozemska pak tamní úřady doporučují, aby do České republiky nyní cestovali pouze v nezbytných případech.

Německo již nyní považuje za epidemiologicky rizikové oblasti Prahu a Středočeský kraj. Cestovní režim na hranicích všech zemí světa zjistěte prostřednictvím interaktivní infografiky.

„Vzhledem k epidemiologické situaci a tomu, že nárůsty nových případů jsou u nás výrazně vyšší než v sousedním Německu, lze předpokládat, že toto rozhodnutí skutečně zítra (ve středu) může padnout,“ prohlásil Petříček. V pondělí o situaci na okraj nynější bruselské schůzky ministrů zahraničí Evropské unie jednal se svým německým protějškem Heikem Maasem.

Označení země za rizikovou neznamená, že do ní Němci nemohou cestovat, spolková vláda a také jednotlivé německé spolkové země nicméně doporučují, aby se lidé těmto regionům pokud možno vyhnuli. Zakázány také nejsou cesty z rizikových oblastí do Německa, lidé ale musejí počítat s omezeními.

Český vládní semafor Česko uplatňuje takzvaný semafor, kdy hodnotí státy podle míry rizika nákazy koronavirem. Pouze u zemí s vysokým rizikem musejí Češi při návratu dokládat negativní test, nebo jít do 14denní karantény. Vládní „semafor“ je seznam „zemí bezpečných pro cestování“ rozdělený do tří kategorií (nízké, střední a vysoké riziko nákazy). „Semafor“ spadá pod správu ministerstva zdravotnictví a je pravidelně aktualizován podle vývoje v jednotlivých státech. V případě, že státy omezují vstup na své území, cestování se bude řídit podmínkami druhé strany. Ty jsou tak pro plánování dovolené stěžejní, a právě přehled takových podmínek přináší interaktivní mapa níže.

Jak je to s cestováním v praxi

Počet zemí, kam lze bez problému vycestovat, může být proto menší, než naznačuje vládou zveřejněný „semafor“. Ten sám o sobě neznázorňuje, jak přísný režim panuje na hranicích ostatních zemí světa. Z hlediska vycestování je ale právě taková informace klíčová.

Cestovní mapa světa níže ukazuje, do jakých států světa se zatím mohou Češi vydat. Zdrojem infomací je rozcestník ministerstva zahraničí. Instituce v případě nejasností nad momentální situací doporučuje řídit se vyjádřením příslušných zastupitelských úřadů České republiky v dané zemi.

Infografika znázorňuje, za jakých podmínek lze do zobrazených států světa cestovat. Zelená barva značí absenci omezení, oranžová varuje před dodatečnými překážkami. Například na nutnost podstupovat testy na COVID-19. Chcete-li mapu posouvat, vyberte z menu nástrojů po levé straně symbol ✥. Infografiku lze také oddalovat či přibližovat.

Výběr mimoevropských destinací

Argentina

K otevření hranic mělo dojít 1. září, už teď je ale jasné, že dojde minimálně k dvouměsíčnímu zdržení.

Brazílie

Prezident Bolsonaro dává opakovaně najevo, že COVID-19 nepovažuje za větší problém, a tomu odpovídá i přístup země k turismu. Hranice jsou otevřené a turisty při příletu nemají čekat žádná výraznější omezení.

Egypt

Negativní test na koronavirus bude muset od 1. září předložit každý, kdo přijede do Egypta. Oznámil to egyptský premiér Mustafá Madbúlí. České ministerstvo zahraničí Čechům doporučuje do země cestovat pouze v nutných případech.

Ekvádor

Vstup do země s možný s negativním testem na COVID-19, povinná je navíc preventivní týdenní izolace.

Spojené arabské emiráty

Možnost příletu turistů zatím pouze pro emirát Dubaj. Nutné žádat o vízum, mít cestovní pojištění a vyplnit údaje do trasovací aplikace COVID-19 DXB app.

Maledivy

Nutné vyplnit na stránkách tamních úřadů zdravotní kartu. Povinnost mít při příjezdu potvrzenou rezervaci v registrovaném hotelu. Místní epidemiologická situace se ale prudce zhoršuje.

Tunisko

Češi, kteří do země pojedou s cestovními kancelářemi, se nebudou muset prokazovat negativním testem na koronavirus.

Kam (ne)můžeme cestovat v Evropě?

Belgie

S platností od 11. září zařadila na svém koronavirovém semaforu Prahu do červené kategorie. Od 16. září patří do červené kategorie i Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický a Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina. Po cestě z těchto regionů musejí lidé v Belgii do čtrnáctidenní karantény a povinný je i test na COVID-19. Všichni cestující musejí před cestou do Belgie dál vyplňovat formulář pro kontaktování cestovatele.

Británie

Země od 29. srpna zařadila Česko spolu s dalšími zeměmi na svůj karanténní seznam. Lidé, kteří do Británie přicestují z ČR, musejí podstoupit karanténu v délce 14 dní. Až na výjimky musejí před cestou do Spojeného království všichni cestující vyplnit takzvaný kontaktní formulář.

Dánsko

Dánsko zařadilo na seznam rizikových zemí celou Českou republiku. Od půlnoci 11. září jsou do Dánska vpuštěni z ČR jen ti, kdo mají k cestě pádný důvod. Turisté nikoliv.

Estonsko

Země naposledy vyřadila Českou republiku ze seznamu bezpečných států 24. července. Estonsko seznam každý týden aktualizuje, nyní Češi musejí při cestě do tohoto státu v týdnu od 21. do 27. září do čtrnáctidenní karantény. Od 1. září je možné ji zkrátit na sedm dní dvěma negativními testy. Podobná opatření zavedly vůči český občanům i Lotyšsko a Litva.

Finsko

ČR je od srpna ve skupině zemí, ze kterých nelze do Finska volně cestovat. Pro cestující z Česka platí, že mohou do Finska přicestovat jen v odůvodněných případech (práce, rodina, škola). Tyto důvody musí český občan doložit. Po příjezdu je doporučena 14denní karanténa.

Irsko

Lidé z ČR musejí před cestou vyplnit on-line formulář, v němž uvedou důvod své cesty do země a po jeho odeslání obdrží e-mail, který předloží na hranicích Irska. Čeští občané se pak musejí podrobit karanténě, která může v závislosti na délce pobytu v Irsku trvat až 14 dní.

Kypr

Od 18. září nemohou na Kypr lidé, kteří v předchozích 14 dnech pobývali v ČR. Výjimku mají například kyperští občané a jejich rodinní příslušníci nebo lidé s trvalým pobytem. Ti ale musejí po příletu povinně absolvovat test na COVID-19 a nastoupit do dvoutýdenní karantény bez ohledu na to, jak jim test dopadl.

Maďarsko

Maďarsko zakázalo od 1. září do 1. října až na výjimky vstup cizincům kvůli rostoucímu počtu případů nákazy koronavirem. Výjimku Maďarsko přiznalo občanům zemí visegrádské čtyřky (V4), kteří mohou vstoupit do Maďarska, pokud si před 1. září rezervovali alespoň jednodenní pobyt a doloží to spolu s negativním testem, který nebude starší než pět dnů. Výjimku mají například i osoby, které prokáží, že v posledních šesti měsících překonaly nákazu.

Německo

Německo zařadilo od 10. září na seznam rizikových oblastí Prahu a později i Středočeský kraj. Podle ministra zahraničí Tomáše Petříčka Německo zřejmě ve středu zařadí prakticky celou ČR mezi rizikové oblasti a bude pro vstup na své území vyžadovat test na koronavirus, nebo karanténu. Česko podle něj jedná o výjimkách například pro přeshraniční pracovníky.

Nizozemsko

Nizozemsko nejprve 15. září s okamžitou platností zařadilo mezi rizikové regiony Prahu. Lidé, kteří tam pobývali, mají po příjezdu do země jít do desetidenní karantény. Netýká se to mimo jiné tranzitu přes Nizozemsko včetně přestupů na letištích, ani některých profesí, pokud lidé nemají příznaky nemoci COVID-19. V úterý 22. září Nizozemsko zařadilo celou ČR kvůli koronaviru mezi rizikové země. Lidé musí po příjezdu z Česka do karantény, a to i s negativním testem na COVID-19.

Norsko

Lidé přijíždějící do země z Česka musejí s platností od 8. srpna strávit deset dní v karanténě. Po dobu karantény je třeba setrvat na jedné pevné adrese, ubytování v kempech, pod stanem ani turistika obytným vozem nesplňují podmínky pobytu v karanténě. Negativní test na COVID-19 se nevyžaduje a nelze jím nahradit nástup do karantény po příjezdu do země.

Slovensko

Země od 18. září zařadila ČR mezi rizikové země. Při cestě na Slovensko musí lidé až na výjimky předložit negativní výsledek testu na koronavirus ne starší 72 hodin nebo nastoupit do karantény a následně podstoupit test. Výjimku z omezení budou mají mimo jiné pendleři, studenti, pedagogové, zdravotníci či sportovci.

Slovinsko

ČR je od 6. srpna na slovinském seznamu zemí, pro jejichž občany je při vstupu do země až na výjimky povinná dvoutýdenní karanténa. Od 13. září se doba trvání karantény zkrátila ze 14 na deset dní a prodloužila se platnost potvrzení o testování na nový koronavirus ze 36 hodin na 48 hodin od vystavení tohoto potvrzení, s podmínkou, že test nesmí být pořízen ve Slovinsku.

Švýcarsko

Země zařadila ČR na seznam rizikových států. Od 14. září musejí lidé po příjezdu z Česka do desetidenní karantény. Tranzit je povolen.

Rakousko

Češi mohou do Rakouska cestovat bez omezení. Od pátku 24. července Rakousko znovuzavádí povinnost nošení roušek a omezí vstup na území země.

Polsko

Od 29. června bez omezení.

Řecko

Původní zpřísnění pravidel pro cestování, které se týkalo i občanů České republiky, nyní Řecko zmírnilo. Premiér Babiš uvedl, že země vyřadí Česko ze seznamu zemí, jejíž občané mají povinnost předkládat test na koronavirus při vstupu do Řecka. České ministerstvo zahraničí také prý pracuje na plánu o návratu k volnému cestování do Řecka od 1. září.

Chorvatsko

Při příjezdu musíte pouze vyplnit formulář, kde uvedete osobní údaje a zodpovíte několik dotazů ohledně COVID-19. Žádný test není potřeba. Do Chorvatska se Češi dostanou pohodlně autem, utobusem nebo letadlem. RegioJet připravil i přímé vlakové spojení.

Bulharsko

Není třeba se prokázat negativním testem na COVID-19 ani podstupovat karanténu. Turismus je povolen, na letišti jsou pasažéři kontrolováni pomocí termokamer.

Španělsko

Pro české občany platí od 24. srpna povinnost podstupovat při návratu do Česka test, nebo karanténu. Od 14. září to bude platit i pro Kanárské ostrovy.