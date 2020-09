Cestování do zahraničí: Kam můžete vyrazit? (INFOGRAFIKA) | E15.cz

Evropa dál postupně zavírá hranice českým cestujícím. Ode dneška zařadilo Nizozemsko mezi rizikové regiony Prahu. Lidé z českého hlavního města mají jít po příjezdu do karantény. Netýká se to mimo jiné tranzitu. Kypr jde ještě dále - od pátku do země nesmí lidé, kteří v uplynulých 14 dnech pobývali v Česku. Cestovní režim na hranicích všech zemí světa zjistěte prostřednictvím interaktivní infografiky.

Lidé, kteří pobývali v české metropoli, mají jít po příjezdu do Nizozemska do desetidenní karantény. Netýká se to mimo jiné tranzitu přes Nizozemsko včetně přestupů na letištích a některých profesí, pokud nemají příznaky nemoci COVID-19.

Karanténa je nutná, i když přijíždějící z Prahy nemají žádné příznaky onemocnění nebo pokud měli negativní test na koronavirus. Povinnost neplatí také pro přeshraniční pracovníky a pracovníky v dopravě či ve zdravotnictví a pečovatelských službách, pokud jsou bez příznaků nemoci.

Mezi rizikové země Česko nově zařadit také Kypr. Lidé, kteří v uplynulých 14 dnech pobývali v Česku, od 18. září na Kypr vůbec nesmí.

Výjimky včera představilo i Slovensko. Povinnost předložit výsledek testu či nastoupit do karantény se nebude vztahovat na pendlery do vzdálenosti 30 kilometrů od nejbližšího hraničního přechodu, dále na studenty, pedagogy, výzkumníky, zdravotníky, zemědělce, pracovníky v sociální oblasti či v takzvané kritické infrastruktuře a ani na některé sportovce a umělce.

Český vládní semafor Česko uplatňuje takzvaný semafor, kdy hodnotí státy podle míry rizika nákazy koronavirem. Pouze u zemí s vysokým rizikem musejí Češi při návratu dokládat negativní test, nebo jít do 14denní karantény. Vládní „semafor“ je seznam „zemí bezpečných pro cestování“ rozdělený do tří kategorií (nízké, střední a vysoké riziko nákazy). „Semafor“ spadá pod správu ministerstva zdravotnictví a je pravidelně aktualizován podle vývoje v jednotlivých státech. V případě, že státy omezují vstup na své území, cestování se bude řídit podmínkami druhé strany. Ty jsou tak pro plánování dovolené stěžejní, a právě přehled takových podmínek přináší interaktivní mapa níže.

Jak je to s cestováním v praxi

Počet zemí, kam lze bez problému vycestovat, může být proto menší, než naznačuje vládou zveřejněný „semafor“. Ten sám o sobě neznázorňuje, jak přísný režim panuje na hranicích ostatních zemí světa. Z hlediska vycestování je ale právě taková informace klíčová.

Cestovní mapa světa níže ukazuje, do jakých států světa se zatím mohou Češi vydat. Zdrojem infomací je rozcestník ministerstva zahraničí. Instituce v případě nejasností nad momentální situací doporučuje řídit se vyjádřením příslušných zastupitelských úřadů České republiky v dané zemi.

Infografika znázorňuje, za jakých podmínek lze do zobrazených států světa cestovat. Zelená barva značí absenci omezení, oranžová varuje před dodatečnými překážkami. Například na nutnost podstupovat testy na COVID-19. Chcete-li mapu posouvat, vyberte z menu nástrojů po levé straně symbol ✥. Infografiku lze také oddalovat či přibližovat.

Výběr mimoevropských destinací

Argentina

K otevření hranic mělo dojít 1. září, už teď je ale jasné, že dojde minimálně k dvouměsíčnímu zdržení.

Brazílie

Prezident Bolsonaro dává opakovaně najevo, že COVID-19 nepovažuje za větší problém, a tomu odpovídá i přístup země k turismu. Hranice jsou otevřené a turisty při příletu nemají čekat žádná výraznější omezení.

Egypt

Negativní test na koronavirus bude muset od 1. září předložit každý, kdo přijede do Egypta. Oznámil to egyptský premiér Mustafá Madbúlí. České ministerstvo zahraničí Čechům doporučuje do země cestovat pouze v nutných případech.

Ekvádor

Vstup do země s možný s negativním testem na COVID-19, povinná je navíc preventivní týdenní izolace.

Spojené arabské emiráty

Možnost příletu turistů zatím pouze pro emirát Dubaj. Nutné žádat o vízum, mít cestovní pojištění a vyplnit údaje do trasovací aplikace COVID-19 DXB app.

Maledivy

Nutné vyplnit na stránkách tamních úřadů zdravotní kartu. Povinnost mít při příjezdu potvrzenou rezervaci v registrovaném hotelu. Místní epidemiologická situace se ale prudce zhoršuje.

Tunisko

Češi, kteří do země pojedou s cestovními kancelářemi, se nebudou muset prokazovat negativním testem na koronavirus.

Kam (ne)můžeme cestovat v Evropě?

Slovensko

Cestovat lze bez omezení.

Německo

Německo kvůli zhoršující se situaci ohledně pandemie koronaviru od čtvrtka 10. září zařadí Prahu na seznam rizikových oblastí. Hranice mezi oběma státy se zavírat nebudou, nutný ale bude test.

Belgie

Belgie zařadila Prahu do červené kategorie. Lidé se po návratu z Prahy musí podstoupit čtrnáctidenní karanténu a podstoupit test na COVID-19. O opatření rozhodli 8. září belgičtí epidemiologové. Zbytek Česka zařadili do oranžové kategorie, karanténa a test jsou pouze doporučeny.

Velká Británie

Británie od soboty 29. srpna zařadí Českou republiku na svůj karanténní seznam. Lidé, kteří do Británie přicestují z Česka po sobotních 05:00 středoevropského letního času, se tak budou muset na 14 dní sami izolovat.

Rakousko

Češi mohou do Rakouska cestovat bez omezení. Od pátku 24. července Rakousko znovuzavádí povinnost nošení roušek a omezí vstup na území země.

Polsko

Od 29. června bez omezení.

Řecko

Původní zpřísnění pravidel pro cestování, které se týkalo i občanů České republiky, nyní Řecko zmírnilo. Premiér Babiš uvedl, že země vyřadí Česko ze seznamu zemí, jejíž občané mají povinnost předkládat test na koronavirus při vstupu do Řecka. České ministerstvo zahraničí také prý pracuje na plánu o návratu k volnému cestování do Řecka od 1. září.

Chorvatsko

Při příjezdu musíte pouze vyplnit formulář, kde uvedete osobní údaje a zodpovíte několik dotazů ohledně COVID-19. Žádný test není potřeba. Do Chorvatska se Češi dostanou pohodlně autem, utobusem nebo letadlem. RegioJet připravil i přímé vlakové spojení.

Bulharsko

Není třeba se prokázat negativním testem na COVID-19 ani podstupovat karanténu. Turismus je povolen, na letišti jsou pasažéři kontrolováni pomocí termokamer.

Maďarsko

Maďarsko od 1. září nejméně na měsíc uzavře hranice pro cizince, aby zabránilo šíření koronaviru. Výjimku budou mít vojenské konvoje, humanitární tranzit či obchodní nebo diplomatické cesty. Avšak Češi, kteří si rezervovali pobyt v Maďarsku před 1. zářím, budou smět do země vycestovat, pokud budou mít k dispozici aktuální negativní test na covid-19.

Kypr

Kypr přeřadil Česko z kategorie A, což jsou země, odkud cestující po příletu nemusejí předkládat negativní test na koronavirus, do kategorie B. Češi se tak spolu s pasažéry z dalších zemí budou muset od 6. července prokázat maximálně tři dny starým negativním testem. Revidovanou kategorizaci států zveřejnilo kyperské ministerstvo zdravotnictví, informoval web in-cyprus.

Slovinsko

Slovinsko znovu zařadilo Česko mezi středně rizikové státy z hlediska rizika nákazy koronavirem. Po vstupu do země je pro Čechy až na výjimky povinná dvoutýdenní karanténa. Pokud zemí jen projíždějí, omezení se na ně nevztahuje, tranzit ale nesmí přesáhnout 12 hodin.

Španělsko

Pro české občany platí od 24. srpna povinnost podstupovat při návratu do Česka test, nebo karanténu. Od 14. září to bude platit i pro Kanárské ostrovy.