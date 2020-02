Reklama na alkohol bez lidí a emocí. Co přinese nová regulace? | E15.cz

„Reklama je jedním z hlavních faktorů přispívajících k vysoké toleranci české společnosti k alkoholu, posiluje jeho spotřebu a negativně působí zejména na děti a mládež,” uvedl k projednávanému návrhu zpřísnění reklamy mluvčí ministerstva zdravotnictví David Šíma. Navrhovaná opatření podle něj každopádně neznamenají celkový zákaz reklamy na alkoholické nápoje.

Ministerstvo ve svém návrhu, který má deník E15 k dispozici, předpokládá, že reklama na alkoholické nápoje nebude zobrazovat „živé bytosti nebo jejich výtvarné zpodobnění”. Další navrhovaný zákaz se týká využití, nebo napodobování hlasu veřejně známých osob nebo postav z filmů či pořadů zaměřených na děti. Reklama by se dále neměla vyskytovat na akcích, které navštěvují i osoby mladší 18 let. Nemá vyzývat k nestřídmému pití alkoholických nápojů a nebo záporně hodnotit abstinenci či zdrženlivost v pití a nemá vytvářet dojem, že užívání alkoholických nápojů přispívá k životnímu úspěchu.

Výpadek podpory

Reklama na alkoholické nápoje by se tak nově omezila de facto jen na strohé oznámení faktů, jako je název, druh, složení, či obsah alkoholu.

Diskutovaný návrh zákona na regulaci reklamy vnímají jako velmi zásadní zásah do svobody podnikání výrobci piva a vína. „Bohužel případný zákaz propagovat nejen víno, ale i akce s ním spojené by ohrozil všechny naše vinaře. Na místo našich vín by totiž nenastoupila blahodárná pramenitá voda a z národa alkoholiků by se nestal národ uvědomělých asketů. Právě naopak. Kvalitní moravské a české víno by ustoupilo vínu, které propagaci nepotřebuje – vínu nejlevnějšímu, nekvalitnímu, vínu, kterého se za minimální cenu v zahraničí zbavují,“ uvedl dříve prezident Svazu vinařů Tibor Nyitray.

Nové zpřísnění může ohrozit nejen budoucnost českého piva, a vína, ale i dalších navazujících oblastí včetně třeba médií. Firmy z alkoholového trhu jsou totiž významní zadavatelé reklamy s úhrnými investicemi do propagace v řádu stovek milionů korun. Mezi největší z nich patří Plzeňský Prazdroj, Pivovary Staropramen nebo Bohemia Sekt.

Zásadní peníze od výrobců a dovozců alkoholu využívají ve skladbě svých rozpočtů pořadatelé hudebních festivalů, jednorázových i dlouhodobých sportovních akcí, turnajů, lig. „V současné době sponzorujeme a podporujeme několik desítek akcí a institucí, od těch velkých jako jsou Český olympijský výbor, Národní divadlo nebo Centrum Paraple, až po menší jako jsou dobrovolní hasiči, vesnické fotbalové kluby nebo projekty na zlepšení života lidí v regionech,“ říká za Prazdroj Trzaskalík.

Chaotická regulace

„Stát nám na jednu stranu říká, ať získáme pro fungování a rozvoj olympijského hnutí komerční finance od partnerů, a pak chce jejich možnosti regulovat,” říká k novým plánům regulace Barbora Žehanová, tisková mluvčí Českého olympijského výboru.

Jiní kritici také hovoří o dalším pokřivení podnikatelského prostředí. „Omezení reklamy na alkohol je možná zajímavé rozhodnutí, ale nastává otázka, proč se snížilo DPH na čepované pivo v gastronomii. Copak nestačí, že jsme na prvním místě ve spotřebě alkoholu na osobu a neměla by pak být pravidla stejná pro všechny? Dokážete si představit hudební a gastro festivaly bez prezentací velkých výrobců alkoholu nebo malých rodinných palíren v zemi, kde je alkohol národním sportem?” říká Zdeněk Střížek, pořadatel Burgerfestu, největší akce svého druhu v Evropě.

Ne všichni, které deník E15 oslovil ale mají z nové regulace strach. Například pořadatelé Mezinárodního filmového festival v Karlových Varech, či hudebního festivalu Metronome tvrdí, že si se změnami budou umět poradit. “Případné chystané omezení reklamy na alkoholické nápoje se do rozpočtu a akcí MFF Karlovy Vary nijak nepromítne,” uvedla mluvčí festival Uljana Donátová. Stejně tak Jakub Horák, marketingový ředitel festival Metronome, poznamenává, že nemá obavy z toho, že by se chytané zpřísnění nějak festivalu dotklo s tím, že akce mohou například posílit nabídku míchaných nebrandovaných drinků.